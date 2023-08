As revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (18), segundo o tarot

Estamos fechando mais uma semana e o que você acha de conferir as mensagens das cartas do tarot para o seu signo? Então, sem mais delongas veja a seguir quais são as revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (18).

Áries

Para Áries, as cartas do tarot reforçam que está tudo bem às vezes se sentir estranho. Enquanto o campo profissional pode ser uma certa incógnita na vida desta pessoa, há bastante estabilidade no ciclo familiar e no relacionamento amoroso.

Touro

Você se dedicou ao máximo nos últimos tempos e agora é hora de descansar. Tudo bem se isolar um pouco para poder colocar as ideias em dia. Aproveite estes instantes para pensar em qual lugar está e em qual deseja chegar.

Gêmeos

A pessoa de Gêmeos, por sua vez, entra neste fim de semana em um ciclo que se sente mais seguro de si. Além disso, as cartas do tarot reforçam que esse é um período em que deve se dedicar mais aos amigos e familiares. Se organize bem, que assim dará a atenção que cada um merece.

Câncer

Neste fim de semana, a pessoa de Câncer se sentirá com a energia ao máximo, o que é uma excelente oportunidade para tirar planos do papel e fazer coisas com aqueles que gosta. Lembre-se apenas de respeitar os seus limites, combinado?

