5 perfumes femininos Natura com bom custo-benefício para você adquirir ainda este ano

A Natura é uma das marcas nacionais mais queridinhas entre as mulheres devido às diversas opções de perfumes e preços.

Mas para ficar melhor ainda, nada melhor do que descobrir as fragrâncias com melhor custo-benefício, não é mesmo?

A seguir você confere os 5 perfumes femininos da marca com um bom preço e que você deve conhecer ainda em 2023. A lista foi elaborada pelo youtuber Silso Santos.

Ameixa e Flor de Baunilha

A nota de topo é Ameixa. As notas de coração são Flor de Baunilha e Flores Brancas e as notas de fundo são Amadeiradas.

Una

As notas de topo são Pêssego, Cereja, Tangerina, Pimenta Rosa e Cassis. As notas de coração são Rosa Damascena, Magnólia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Almíscar.

Essencial Oud

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Frutas Secas e Damasco. As notas de coração são Rosa, Priprioca, Jasmim, Pralinê, Bálsamo de Gurjan, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Loukhoum e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Baunilha, Sândalo, Cedro, Âmbar Cinzento, Cashmeran, Almíscar, Patchouli e Ambroxan.

Luna Radiante

As notas de topo são Laranja Amarga, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Paramela, Jasmim Sambac e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli, Priprioca e Musgo.

Kriska Romance

As notas que compõem esse perfume são Frutas Vermelhas, Baunilha, Chocolate, Cacau, Pimenta Rosa, Flores e Rosa.

