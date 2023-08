Tintura natural de café e amido de milho para cobrir os fios brancos em casa sem gastar dinheiro: veja como se faz

Embora estejamos acostumados a ver estes dois produtos como ingredientes de cozinha, na verdade existe uma tintura natural de café e amido de milho para os grisalhos, que é muito eficaz e fácil de fazer com ambos.

Esta é uma das soluções caseiras preferidas das mulheres com 40 anos ou mais, mas antes de experimentar, é importante consultar um dermatologista para evitar reações indesejadas.

Quais são os benefícios do café e da amido de milho para o cabelo?

Embora não haja estudos que comprovem cientificamente, os especialistas do portal All Things Hair afirmam que a fécula de milho com a qual é feita a maisena tem componentes que ajudam a hidratar o cabelo, deixando para trás a secura e o frizz. Dessa forma, você terá o cabelo mais macio, brilhante, manejável e sob controle.

O café combate os cabelos grisalhos Freepik

Por outro lado, um estudo dermatológico citado por Salud180, informa que a cafeína do café tem um efeito estimulante que promove o crescimento do cabelo, fazendo com que ele cresça mais rapidamente e com mais força, além de ser ideal para tingir e dar brilho aos cabelos.

Como fazer o tingimento natural de café e maisena para os grisalhos?

Para realizar esta preparação você precisará: 2 xícaras de café moído, 1 xícara de água, 4-5 folhas de louro, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 2 colheres de sopa de amido de milho e 2 colheres de sopa de azeite de oliva.

Comece colocando o café moído, a água e as folhas de louro em uma panela e deixando ferver por 15 ou 20 minutos aproximadamente. Uma vez passado esse tempo, deixe a mistura esfriar.

O café é um poderoso aliado contra os grisalhos Freepik

Peneire para remover os restos de café e as folhas de louro e despeje o líquido em um recipiente. É então que você começará a adicionar o cacau em pó, amido de milho e o azeite de oliva. Bata até que tudo esteja perfeitamente integrado.

A partir daí, aplique a sua mistura natural de café e maisena para os fios brancos no cabelo limpo e seco, certificando-se de cobrir uniformemente. Deixe agir por uma hora e depois remova normalmente lavando o cabelo.