Remédio caseiro e natural para remover os cabelos cinzas em 3 dias e com 4 ingredientes que todos temos na cozinha

Apesar de serem cada vez mais aceitas e das mulheres não temerem em usá-los com orgulho, uma das principais pesquisas no Google e nas redes sociais é como eliminar os cabelos cinzas. E dentro desse quadro, existem remédios caseiros e naturais para cobri-los sem necessidade de químicos que possam danificar o cabelo.

E um dos truques para disfarçá-los mais fáceis de fazer e que se pode realizar com ingredientes que todos temos em nossas cozinhas é este tingimento natural que você pode fazer apenas com 4 produtos.

Remédio caseiro e natural contra as cinzas.

Para fazer isso, você precisa de um litro de água e uma porção de alecrim, uma de salvia e uma de chá verde.

Primeiro, você precisa ferver a água em um recipiente. Quando ela começar a ferver, coloque as três porções com as ervas mencionadas, mantendo-as em fogo por cerca de 5 minutos, depois retire-as.

Depois disso, você deve coar a mistura resultante e armazenar o líquido em um frasco de vidro por cerca de 24 horas, certificando-se de que esteja tudo bem fechado.

No dia seguinte, você pode aplicar na sua cabeleira, desde as raízes até as pontas, com tranquilidade e para que tudo fique bem coberto.

Em seguida, coloque uma touca de banho e deixe agir por uma hora, antes de lavar o cabelo como usualmente faz.

Para que este remédio caseiro e natural funcione corretamente, você deve aplicar este tratamento durante três dias seguidos, sendo uma dica que traz bons resultados.