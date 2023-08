Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

Confira quais são:

Leão – Cartas 31 e 32

Cuidado com a traição ou mentiras de pessoas próximas. Se está conhecendo alguém que pode agir dessa maneira, tenha cautela e não coloque dentro de casa.

Libra – Cartas 29 e 7

Um momento difícil é superado e uma tristeza deixará de guiar seus pensamentos e coração. Seja forte para assumir um novo rumo e uma transformação que se apresenta!

Virgem – Cartas 1 e 3

Sua sabedoria e virtudes devem ser maiores do que as feridas do passado. É hora de superar para que a sorte brilhe novamente em sua vida. Coragem!

Escorpião – Cartas 25 e 28

Alguém entra em sua vida para mudar positivamente. Não tema acreditar novamente na amizade fiel e em aliados verdadeiros, pois eles existem.

