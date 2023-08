Os signos que sempre precisarão ouvir mais no amor

Alguns signos podem sempre ter o que dizer e, algumas vezes, se esquecem que também é preciso ouvir as pessoas que amam.

Confira quais são:

Leão

Aprender a ouvir pode ser difícil para esse signo que é sempre de personalidade forte e, em alguns casos, até dominante. No amor, ele se favorece bastante quando dá um passo atrás para o destaque e as próprias opiniões, colocando o foco no outro e nas suas necessidades. Isso é uma forma de respeitar e aumentará a confiança.

Virgem

O virginiano pensa demais e pode acabar analisando tudo nos mínimos detalhes, por isso ele sempre terá muito a dizer. No entanto, o relacionamento pode fluir de forma muito mais natural e igualitária, quando ele sai da zona de conforto ouvindo o outro e dando crédito também para as suas ideias. Deixar de se preocupar com as pequenas coisas pode ajudar a realizar grandes aproximações.

Libra

O libriano costuma ser muito empático com as pessoas, mas pode ouvir tanto os mais diversos lados da história que se esquece de parar para compreender o que o parceiro tem a dizer. Seu papel deve ser ouvir mais, sem deixar de expressar também suas necessidades, para assim chegar em conclusões compartilhadas verdadeiramente, sem que ninguém se sinta silenciado.

Escorpião

O escorpiano sempre é ele mesmo e isso também indica que existe certo exagero em impor as próprias ideias, o que pode silenciar de alguma forma quem ele ama. É importante criar ambientes de troca e de escuta para que a base do relacionamento seja sólida, saudável e sincera. Dessa maneira, aquilo que não foi dito diminui e a honestidade se torna menos incomoda quando acontece repentinamente.

