Não é feitiço, é ciência: aumente as chances de conquistar alguém com estas 4 técnicas (Reprodução/20th Century Fox Television)

Quando você se interessa por alguém, mas não tem coragem de se expressar, existem algumas formas de chamar sua atenção sem que haja comprometimento. O intuito das técnicas não tem a ver com dizer a ele que você está apaixonado, mas antes fazê-lo com que haja reciprocidade nos sentimentos.

Isso garante que, de fato, vai dar certo? Claramente a resposta é não! Embora as técnicas apresentadas sejam comprovadas pela ciência, isso não garante reformulações nos sentimentos alheios. No entanto, é possível explorá-las para aumentar suas chances com a pessoa que você tem interesse.

Saiba que tais técnicas não causam exposição. Caso não funcionem com você, isso não causará comprometimento de forma alguma. Extraído do portal Today, com base na visão de especialistas, confira quatro maneiras de chamar a atenção de alguém.

1 – Se aproxime e cause ‘saudade’

De acordo com o autor e especialista em comportamento humano, David Lieberman, a pessoa vai gostar ainda mais de você na medida em que há uma interação positiva com ela. A exposição repetida irá intensificar o sentimento.

Após ter conquistado, é necessário ser um pouco menos disponível. Uma leve medida de afastamento para que ele sinta um ‘gostinho de saudade’ pode ser um fator considerável. Esteja sempre por perto e se distancie por pouco tempo, para assim, ele refletir e processar que está gostando de você.

2 – Olho no olho enquanto se comunicam

O psicólogo de Harvard, Zick Rubin, começou a registrar a quantidade de tempo em que os amantes passavam olhando um para o outro. Como resultado, foi descoberto que os casais mais apaixonados olham um para o outro 75% do tempo enquanto conversam. Além disso, demoram a desviar o olhar quando interrompidos.

Procure intensificar a troca de olhares entre você e a pessoa amada. Isso desencadeia a liberação de feniletilamina (FEA), um primo químico das anfetaminas secretadas pelo sistema nervoso quando nos apaixonamos. É também o que faz nossas palmas suarem, nossas barrigas virarem e nossos corações dispararem. Já tentou essa técnica?

3 – Em seguida, se conecte

A técnica do olhar costuma funcionar bastante durante o processo. Mantenha o foco em seu ‘crush’ mesmo quando outros começarem a falar. Isso ajudará a desencadear mais inundações FEA em sua corrente sanguínea.

O autor e especialista em comunicação, Leil Lowndes, chama essa técnica de fazer “olhos de caramelo”. Fixe os olhos na pessoa que você gosta e a mantenha conectada, mesmo quando ela terminar de falar e outra pessoa entrar na conversa.

4 – ‘Pupilometria’ (aumente a atração)

A Universidade de Chicago realizou um estudo em que pesquisadores mostraram dois conjuntos de fotos do rosto de uma mulher para um grupo de homens. As fotografias eram idênticas, mas havia um detalhe diferente: as pupilas de uma foram adulteradas para fazê-las parecer maiores.

Ao revelarem a fotografia adulterada, os homens julgaram a mesma mulher duas vezes mais atraente. O mesmo processo foi realizado com as mulheres e os resultados foram parecidos.

As pupilas costumam aumentar quando olhamos para algo que gostamos. Então, se você está realmente atraído por alguém, aí vai uma dica: diminua as luzes, dê uma olhada nele, mantenha o foco e divirta-se! Criar um ambiente adequado, quando houver a oportunidade, por ser uma ótima chave.