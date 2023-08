Máscara natural de amido de milho para alisar o cabelo: funciona melhor do que queratina

Embora muitos apenas usem o amido de milho como um ingrediente de cozinha, existe uma máscara natural de maisena que é especial para alisar o cabelo.

Os seus benefícios são tantos que até há quem a chame de queratina caseira, mas antes de experimentar é aconselhável consultar um dermatologista de confiança para evitar reações desfavoráveis, especialmente se temos o couro cabeludo sensível ou sofremos de alergias.

Quais são os benefícios da maisena para o cabelo?

Embora não haja estudos científicos que o avaliam, os especialistas do portal All Things Hair afirmam que a fécula de milho, com a qual a maisena é feita, tem componentes que ajudam a hidratar o cabelo, deixando para trás o ressecamento e o frizz. Desta forma, você terá o cabelo mais macio, brilhante, maleável e sob controle.

Esta receita mudará seu cabelo Freepik

Como fazer a máscara natural de amido de milho para alisar o cabelo?

A boa notícia é que, na verdade, há várias opções para preparar a máscara natural de amido para alisar o cabelo pois, dependendo dos benefícios que quisermos obter, podemos brincar com os ingredientes.

Por exemplo, se você deseja se concentrar em condicionar profundamente seu cabelo, já que ele sofreu muitos danos com o passar do tempo, a Glamour recomenda aquecer em uma panela 5 colheres de sopa de mel em fogo baixo até obter um líquido fluido. Em seguida, adicione 2 colheres de chá de amido de milho, mexa e aplique de meio do cabelo até as pontas.

A maisena é uma aliada para alisar Traz muitos benefícios para o cabelo (Freepik)

Se quiser hidratação, você pode misturar 3 colheres de sopa de óleo de amêndoas, 2 colheres de sopa de óleo de coco e uma colher de chá de amido de milho em todo o cabelo.

Quando tiver a massa, aplique-a por 15 minutos e remova com água morna abundante. Isso pode ser antes de lavar o cabelo para evitar que fique oleoso. Por fim, se o que você procura é um alisamento extremo, combine a farinha de milho com arroz sem sal e você verá a diferença!