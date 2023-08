Estes são os sinais que revelam que você está esgotado mentalmente e que isso tem te afetado

Recentemente, as buscas pelos termos “estafa mental” e “esgotamento mental” cresceram consideravelmente e se mantêm desde então em tendência. E, embora estas fossem situações que já existiam, com o atual cenário de saúde enfrentando mundialmente, diversas pessoas têm sentido que atingiram tal estado ou que estão perto.

E, o grande problema do esgotamento mental é que isso afeta a rotina do indivíduo de uma maneira geral e faz com que você se limite para realizar quase todas as atividades. Além disso, pode acabar resultando em quadros mais complexos e outras doenças relacionadas à saúde mental.

Pensando nisso, para te ajudar, trouxemos uma lista com sinais que demonstram que uma pessoa possivelmente atingiu o esgotamento da mente.

Principais sinais de esgotamento mental

Há um evidente desânimo;

Você chora fácil e tem uma frequente sensação de tristeza;

O indivíduo se irrita facilmente;

Há também tensão e dores pelo corpo;

Você dorme uma longa quantidade de horas, mas ainda assim se sente cansado;

O contrário também acontece, ou seja, problemas com insônia;

Há alguns problemas e falhas na memória;

Você perde a concentração diante da menor distração;

Ansiedade;

A pessoa tem dificuldade em se concentrar.

Não se esqueça disso!

Se você se identificou com algum dos sinais indicados anteriormente ou tem alguma suspeita, é super importante que busque um profissional especializado em saúde mental e isso para que a avaliação adequada seja realizada e que receba o diagnóstico adequado.

Lembramos mais uma vez que o conteúdo é informativo e NÃO tem como objetivo fornecer diagnósticos, tratamentos, orientar hábitos de consumo ou substituir as visitas regulares ao médico.

Não esqueça por fim que não está sozinha e que deve buscar e realizar acompanhamento especializado independente da situação.

