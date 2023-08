Em 3 passos simples! A rotina de JLo para ter uma pele radiante aos 54 anos

Jennifer Lopez tornou-se uma das figuras mais comentadas na última semana, graças às suas férias na Itália, onde, assim como Sofía Vergara, ela se tornou um ícone de moda e sensualidade, dando uma reviravolta completa aos looks de verão.

Com sensuais biquínis que deixavam à mostra sua figura, com os quais conseguiu se tornar viral, e uma série de vestidos que mostram seu lado mais ousado, e ao interpretar a lendária canção de Gloria Gaynor, I Will Survive, levou a coroa como a estrela que melhor soube aproveitar e se apropriar do verão.

Jennifer Lopez Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Os fãs aplaudiram seu mini show e a maneira como ela está desfrutando, pois a atriz está vivendo um dos seus momentos mais plenos, junto aos seus amigos e familiares e um marido que, apesar das más pessimistas previsões, permanece ao seu lado.

A atriz, de 54 anos, mostra que a beleza e o glamour não se perdem com a idade, ao contrário, exibindo sem medo nem pudor, sua pele brilhante. A Diva do Bronx mostrou que não é nada egoísta, e após se tornar viral com suas imagens desfrutando do clima da ilha de Capri, compartilhou seu segredo para manter uma pele radiante.

Sabemos que figuras como ela comprometem a saúde da sua pele, entre longas e exaustivas horas com maquiagem e outros produtos de beleza que acabam por ser prejudiciais. Por isso, preocupada em manter seu rosto brilhante, lançou sua própria marca de beleza JLo Beauty.

Jennifer Lopez compartilha sua rotina de beleza

A Diva do Bronx compartilhou sua rotina de cuidados com a pele sob a legenda “Sem filtro, tudo eu. Esta sou eu aos 54, brilhante e feliz”, ao que adicionou sua conta oficial da linha de beleza JLo Beauty.

No vídeo, ela declara que acabou de completar anos (24 de julho) e que se sente melhor do que nunca, mostrando que a idade não a define.

Ela enfatizou que o vídeo que publicou nas redes a mostrava tal como é, sem filtros, nem retoques, e destacou a importância de cuidar da pele ao sol, tendo como um básico indispensável o protetor solar, que como ela menciona, começou a usar quando tinha 20 anos.

Como Jennifer Lopez cuida da sua pele?

Passo 1. JLo começa a massagear de forma circular o seu rosto e pescoço, a isto soma o limpador facial.

Passo 2. Após este processo, ela aplica o seu sérum facial (Glow Serum). Este produto se destaca pelos seus benefícios para rejuvenescer a pele e penetrar nas camadas mais profundas da epiderme.

Passo 3. Por fim, a ‘Diva do Bronx’ completa o processo aplicando seu creme hidratante (aquele creme de sucesso), no caso de sua linha de beleza, este produto se destaca por se adequar a qualquer tipo de pele e contém ácido hialurônico e complexo de azeitona.

Não devemos esquecer que, apesar de Jennifer Lopez não mencionar isso, manter uma rotina de cuidados com a pele, onde não se submeta a longos períodos com maquiagem, sol e dietas pouco equilibradas, também é muito importante. Também é importante beber água continuamente.