Cortes Long Bob: 7 estilos de corte de cabelo longo que rejuvenescem as mulheres em 2023

Cortes de cabelo Long Bob: 7 estilos de corte de cabelo longo que rejuvenescem as mulheres em 2023 (Foto: Pinterest)

O corte Bob tem muitas vantagens, incluindo o fato de ser atemporal e versátil, pois se adapta a todos os tipos de rosto e estilos.

O Bob tem sua origem nos anos 20, quando as enfermeiras da Primeira Guerra Mundial optaram por esse corte por comodidade e higiene, embora depois se consolidasse nos anos 30 e 40, como símbolo de modernidade nas mulheres.

Seu comprimento é ao nível do queixo, embora possa ser adaptado aos diversos formatos faciais, para torná-lo mais favorecedor.

Também pode ser combinado com franjas, camadas, assimetrias, longos degradês e até mesmo mesclado com outros cortes de tendência.

Long Bob ondulado

Esse estilo é caracterizado pela forma do penteado, que é criado com ondas naturais para um efeito descontraído e inovador. Ele dá muito movimento e você pode até mesmo combiná-lo com franjas irregulares.

Long Bob com franja e camadas longas

É um dos mais procurados, por sua capacidade de melhorar qualquer rosto além de rejuvenescê-lo. Você pode usar a franja para baixo, aberta em modo cortina ou de lado. Acompanhado de mechas californianas, o resultado é mágico.

Long Bob reto

É o clássico midi por excelência. Costuma ser exibido com o corte ao meio e o cabelo muito liso, como uma tábua ou com as pontas levemente para dentro. Favorece rostos alongados e ovales, pois arredonda os traços.

Long Bob de lado

É uma das versões mais sedutoras. Penteado para o lado, com a linha bem lateral, dá muito volume em um lado e deixa totalmente livre a outra metade do rosto.

Long Bob com camadas e mechas balayage

Penteado com ondas líquidas e mechas douradas ou caramelo é uma opção irresistível.

Long Bob com cabelo ondulado e franja

Esse corte caracteriza-se por estar na altura dos ombros, trazendo camadas e um franjão sobre os olhos. Para as mulheres de cabelo encaracolado, ele oferece muito movimento e volume, graças às camadas.

Long Bob desfiado

Este corte é feito com camadas em diferentes comprimentos, de modo que as pontas ficam desiguais. Isso, junto com um franjão aberto, dá um toque muito sexy e muito volume para o visual.