Cortes de cabelo curtos e modernos para mulheres : os estilos mais marcantes e elegantes em 2023

O ano de 2023 tem sido cheio de surpresas quando se trata de cortes de cabelo. Em salões de beleza, cada vez mais mulheres estão se arriscando a mudar de visual e pedindo cortes de cabelo curtos modernos, o que é uma surpresa.

Sempre o cabelo médio ou longo era o eterno favorito de todas, as coisas mudaram e é por isso que hoje mostramos 13 cortes de cabelo curto modernos para que você escolha o que mais gosta.

Pixie

Um dos cortes de cabelo curtos mais usados é o Pixie. Embora seja muito popular, ele se adapta a rostos ovais ou a traços muito femininos e finos. Você pode mantê-lo muito curto embaixo e mais longo em cima e até mesmo com franja fica muito bom.

Garçon

Outra tendência em cabelos curtos são os cortes muito reduzidos e com muitas camadas, estilo garçon. São cortes masculinos, mas que ficam muito bem em mulheres com rostos muito femininos. A ideia é conseguir um corte que jogue com os comprimentos das camadas, o que dá a possibilidade de escolher onde você quer o cabelo mais longo e onde mais curto.

"Viva a vida como se não houvesse amanhã. Aproveite cada momento e viva cada dia como se fosse o último."

Bob curto

Se você estava pensando em fazer uma mudança de visual, como uma forma de renovação, mostrando sinais de mudança e vontade de começar algo novo, então o corte de cabelo estilo Bob é perfeito e tem estado em tendência por vários anos. É caracterizado por ser muito versátil e não ter fronteiras de idade, além disso é muito versátil porque pode ser adaptado a todos os tipos de rosto e tem muitas variações.

Cabelo curto desfiado

Alguns cortes respondem melhor a determinadas texturas de cabelo. O desfiado, que suaviza as pontas e camadas, é perfeito para aqueles cabelos que costumam ter muito volume e que sofrem muito frizz. Também funciona bem nos cabelos lisos que têm pouco corpo ou volume, pois as pontas cortadas desta maneira dão movimento ao cabelo.

Bob midi

Esse tipo de corte pode fazer milagres com o seu rosto, pois entre os vários estilos curtos é o mais adaptável a todos os tipos de texturas de cabelo. Igualmente, antes de decidir, é necessário analisar bem como o corte se adapta à forma do rosto e textura do cabelo, pois nem todas as pessoas são favorecidas de forma igual.

Carré

Tanto uma jovem quanto uma mulher mais madura podem usar o corte de cabelo estilo carré. Seja ele muito liso e não tão curto, este estilo também pode ser ondulado e não apenas nas pontas, e usado levemente desarrumado.

Corte Lobo curto

O “corte lobo”, também conhecido como “wolf cut”, é um estilo em camadas que se adapta a qualquer idade e qualquer tipo de cabelo se feito corretamente, sejam cabelos ondulados ou cacheados. É um corte com muitas camadas curtas, começando muito longe de cima, e pode ser aplicado a cabelos curtos.

Corte Mullet curto

Este corte de cabelo em camadas é um dos mais escolhidos, pois além de ser fácil de pentear e cuidar, é o mais aconselhável para dar volume aos cabelos finos ou ralos. O Mullet consiste em muitas camadas na parte superior da cabeça, enquanto mechas longas são deixadas na parte de trás.

Em camadas Swag ou Shagyy

Se você estiver procurando por um estilo totalmente novo e versátil, a adição de leves camadas estilo Swag ou Shaggy é uma ótima opção. Afastar o aspecto de pontas abertas e aumentar o volume do seu cabelo é muito simples através da graduação, ou camadas em degradê. As assimetrias são uma solução para adicionar glamour ao cabelo. Coloque seções irregulares na área da coroa para injetar um pouco de volume no penteado.

Assimétrico

O cabelo curto assimétrico é muito interessante e chama muita atenção. É cortado mais curto de um lado e gradualmente mais longo para o outro lado. Também fica muito bem com um franjão. Há uma grande variedade de cortes assimétricos, você pode escolher o que melhor combina com os seus traços faciais e sua personalidade.

Desfiado

O corte desfiado cria um visual muito moderno que fará você se destacar. É um dos cortes mais chamativos e fica muito bem com um franjão lateral.

Com franja

Não se esqueça da grande tendência desta temporada e escolha um franjão que possa usar na testa ou de lado. É um estilo muito versátil que agradará a todas aquelas que não querem investir muito tempo no penteado.

Esta é uma imagem de um coração feito de flores e folhas. É uma forma de mostrar amor e carinho para aqueles que amamos.

Cortes de cabelo curto para mulheres de 50, 60 anos ou mais

Os cortes simples mas elegantes estão atualmente muito populares. As melhores opções para destacar o seu carácter e atitude de vida são os bobs de classe, pixies jovens, lindos cachos curtos em camadas, todos repletos de textura, volume e movimento moderados.