As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (17), segundo o tarot

Chegamos oficialmente na quinta-feira (17) e para passar este dia da melhor forma queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações das cartas do tarot para alguns signos do zodíaco. Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Para a pessoa de Leão, as cartas do tarot revelam uma jornada estável e positiva nesta quinta-feira (17), algo que deve de fato se concluir dependendo das decisões que tome em sua jornada. Lembre-se que o universo está ao seu lado, mas para que algumas coisas aconteçam é preciso paciência.

Virgem

Este é o dia ideal se você pensa em viajar ou adotar qualquer iniciativa que foque em seu bem-estar, Virgem. O tarot revela que seus sonhos ganham maior notoriedade neste ciclo e o universo e os astros conspiram para que eles aconteçam, apenas tenha paciência e mantenha o foco.

+ Você também pode se interessar por estes conteúdos de nosso site:

Libra

Sobre Libra, as cartas aconselham para que tome cuidado com a inveja e possíveis inimigos nos próximos dias, porque “ataques” e problemas podem vir de onde você menos imagina.

Além disso, o tarot indica que uma fase positiva deve chegar no campo financeiro, o que não necessariamente quer dizer que pode sair gastando sem pensar, ok?

Escorpião

É melhor trabalhar a paciência, Escorpião, pois uma fase de tensões e conflitos é prevista para a sua vida. Lembre-se que não há nada de errado em querer resolver um problema rapidamente, mas tome cuidado para não agir por impulso e tomar decisões precipitadas.

+ Inclua mais conteúdos de nosso portal em sua lista de leitura: