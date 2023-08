As revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (17), segundo o tarot

Chegamos oficialmente na quinta-feira (17) e para passar este dia da melhor forma queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações das cartas do tarot para alguns signos do zodíaco. Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Tome bastante cuidado neste novo dia, Áries, porque as emoções estarão em alta o que pode contribuir para que tome decisões que se arrependerá posteriormente. Embora seja normal se sentir irritado em determinados momentos, você deve parar sempre e respirar fundo antes de adotar qualquer iniciativa, além de confiar em sua intuição.

Touro

Para Touro, as cartas do tarot alertam que se aproxima uma mudança positiva em sua vida, no entanto, deve controlar a paciência, pois ela chegará quando menos imagine.

Por fim, assim como Áries, a pessoa de Touro deve tomar cuidado com os ânimos e a impulsividade neste novo dia.

Gêmeos

As cartas do tarot deixam um conselho importante para a pessoa de Gêmeos: se há alguma dúvida sobre algo, confie em sua intuição ou postergue qualquer decisão que for tomar nos próximos dias, Gêmeos. A pressa para que as coisas aconteçam rapidamente pode te levar ao erro.

Câncer

O ponto mais forte da pessoa de Câncer nesta quinta-feira (17) estará no campo amoroso, no qual este indivíduo finalmente sente que consegue se libertar do passado amoroso que não deu certo. Além disso, algo que espera há tempos finalmente deve acontecer.

