5 perfumes masculinos PARA VOCÊ COMPRAR SEM MEDO

Adquirir um novo perfume não é uma tarefa tão simples quanto parece, principalmente quando a fragrância não é tão conhecida e você não tem muitas opiniões para saber se ela é ideal para você.

Contudo, existem alguns aromas bem fáceis de agradar que costuma a agradar quase todas as pessoas. Nesse caso, é possível investir sem medo.

Este tipo de ação se chama ‘comprar no blind’ ou no escuro, e existem perfumes que se encaixam nesta categoria.

Confira a seguir 5 perfumes masculinos, nacionais e importados, que você pode comprar sem medo, segundo o youtuber ‘Matt Fragrance’.

Homem Especiarias - Natura

Se você não quer ousar tanto e fazer a escolha certa, Homem Especiarias é um dos perfumes frescos e cítricos mais indicados da Natura.

As notas de topo são Laranja, Mandarina, Bergamota, Limão, Toranja e Folhas de Ruibarbo. As notas de coração são Pimenta Branca, Pimenta Preta, Gengibre, Noz-moscada, Coentro, Elemi e Gerânio. As notas de fundo são: Vetiver, Cedro, Patchouli, Benjoim e Almíscar.

FOG Extrait de Parfum - Sapientiae Niche

Um perfume de nicho nacional, indicado para homens que preferem aromas exclusivos e diferenciados. Seu aroma é cítrico e possui alta fixação.

Na saída traz Lima Mexicana, Bergamota, Groselha Negra, Maçã Verde e Abacaxi. No corpo traz notas de Oriza e Jasmim dos Poetas e no fundo Notas amadeiradas, Âmbar Cinzento e Musgo de Carvalho.

Y Eau de Parfum - Yves Saint Laurent

Um perfume obrigatório na coleção de quem gosta de perfumes importados.

Maçã, Gengibre e Bergamota são as notas de topo. Sálvia, Bagas de Zimbro ou Junípero e Gerânio estão nas notas de coração e Madeira de Âmbar, Fava Tonka, Cedro, Vetiver e Olíbano no fundo.

Jimmy Choo Man Ice - Jimmy Choo

As notas de topo são Cidra, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Maçã, Vetiver, Cedro e Patchouli e as notas de fundo são Almíscar, Ambroxan e Musgo.

L’Aventure - Al Haramain

As notas que compõem esse perfume são Limão, Bergamota e Elemi; Notas Amadeiradas, Jasmim e Lírio-do-Vale e Almíscar, Patchouli e Âmbar.

