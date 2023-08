Quanto você daria por essa moeda de 2022? Especialista diz que ela pode valer R$ 200!

A pergunta parece até um pouco confusa, mas lendo o texto, você vai conseguir entender como uma moeda pode valer mais do que ela aparenta.

Algumas moedas são classificadas como raras e valiosas devido há alguns fatores, como uma edição comemorativa, um número baixo de cunhagem ou até mesmo um erro na hora da confecção.

O item que você vai conferir a seguir, por exemplo, se encaixa na terceira opção. Segundo o TikTok RNF Coleções, esta moeda de 1 real feita em 2022 pode chegar em até R$ 200 devido ao seu erro.

Um dos defeitos mais comuns que podem ser encontrados em moedas deste tipo e que podem render ao proprietário uma boa quantia é a data vazada. Segundo o catálogo de moedas brasileiras, seu valor varia de R$ 20 até R$ 60.

Outro defeito, desta vez um pouco mais valioso, é o reverso horizontal à direita. A moeda que foi fabricada em 2022 e apresenta este erro pode chegar em R$ 120.

A moeda mais procurada, segundo o especialista, é a que contém o reverso invertido. Se você tem em sua posse uma destas, os colecionadores podem pagar até R$ 200.

LEIA TAMBÉM: Veja as moedas olímpicas que podem valer mais de R$ 700!

Veja mais explicações no vídeo a seguir:

3 moedas do Real que podem valer R$ 10 mil! Será que você tem alguma?

Você sabia da existência dessas 3 moedas de real que são muitos raras e que juntas podem valer R$ 10 mil?

Para verificar se a sua moeda pode te render esse valor no mercado de colecionadores, verifique os seguintes erros:

A moeda de 50 centavos que possui o cunho trocado com a de 5 centavos, ou seja, não apresenta o número zero. No total foram feitas 40 mil unidades em 2012 que foram recolhidas em seguida, mas algumas delas acabou ficando em circulação.

Segundo o catálogo de moedas raras, seu valor pode chegar em até R$ 1.700.

Outras duas moedas de 50 centavos que também possuem um alto valor de mercado também possuem o cunho trocado, contudo, de uma forma diferente. No caso delas o anverso foi trocado pela moeda de 5 centavos, ou seja, o Tiradentes substitui o Barão do Rio Branco.

O erro deixa a moeda conhecida como ‘mula’ ou ‘híbrida’ e segundo o catálogo, as fabricadas em 2010 ou 2012 podem valer R$ 4.500 cada!

Veja mais detalhes:

LEIA MAIS:

⋅ Moeda antiga pode valer quase de 3 mil reais; veja se você tem uma

⋅ Detalhe nas moedas de 5 e 50 centavos pode fazer com que seus valores subam para mais de R$ 1 mil! Confira

⋅ 4 moedas de 1 real que valem QUASE R$ 4 MIL! Confira se você possui alguma