Perfumes ideais para mulheres que gostam de aromas florais

Um fragrância floral é uma boa escolha para quem tem dúvidas sobre qual perfume escolher, pois esses aromas geralmente são bem aceitos e agradáveis, além de combinar com qualquer clima ou evento.

De acordo com o canal do Youtube ‘Cheiros e Dicas da Pretinha’, apresentado por Lucineia Rocha, os perfumes que você confere na lista a seguir pode ser uma boa escolha, já que, de acordo com a especialistas, eles são poderosos, adultos e diferentes.

Shiny - Nuancielo

A primeira fragrância indicada por Lucineia é um contratipo da marca Nuancielo. Shiny é inspirado em Nomade, de Chloé e possui um estilo de perfume fino e elegante. Contudo, esse não é um perfume fácil de agradar, por isso é preciso conhecer seu aroma, que traz no topo notas de Ameixa Amarela, Bergamota, Limão Verdadeiro ou Siciliano e Laranjas, no corpo Frésia, Jasmim, Pêssego e Rosa e no fundo Musgo de Carvalho, Madeira de Âmbar, Patchouli ou Oriza, Sândalo e Almíscar Branco.

Eliana Shine - Jequiti

Com um bom custo-benefício, esse perfume lançado em 2023 é um floral amarelo. Seu aroma é coringa e pode ser utilizado em qualquer outro dia. Ideal para quem não gosta de perfumes doces.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos BARATOS que PROJETAM e FIXAM MUITO!

As notas de topo são Sementes de Cenoura, Pimenta, Limão e Bergamota. As notas de coração são Ylang Ylang, Jasmim, Pêssego, Amêndoa e Violeta e as notas de fundo são Benjoim, Vetiver, Cashmeran e Baunilha.

Essencial Único - Natura

Se destacando como a melhor fragrância nacional de 2022, segundo os especialistas, é um perfume potente e imponente, ideal para mulheres que gostam de chamar a atenção no ambiente.

No topo traz notas de Pimenta Preta, Damasco, Ishpink e Cardamomo, seguidas por notas de coração em Jasmim Egípcio, Osmanthus, Paramela, Íris, Rosa, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Copaíba, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Cedro e Vetiver.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 3 perfumes nacionais masculinos IRRESISTÍVEIS para as mulheres

⋅ Lady Di: conheça os 4 perfumes preferidos da princesa Diana, que podem ser seus

⋅ Curte perfume ‘forte’? Esses são os masculinos melhores e mais chamativos