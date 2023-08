Moda: você só precisa adicionar uma dessas 5 peças ao seu look para parecer elegante

O básico pode muitas vezes ser descrito como a verdadeira espinha dorsal de um guarda-roupa devido à sua versatilidade e capacidade de ser misturado e combinado com uma variedade de outros itens. Embora haja uma série de básicos clássicos que você já pode ter em seu guarda-roupa, como camisetas brancas e jeans de perna reta, existem alguns básicos avançados que são dignos de nota. Essencialmente, você só precisa incorporar um dos cinco princípios básicos que surgem em um conjunto para parecer chique.

Você pode usar um dos básicos elevados à frente com peças mais modernas ou com outros básicos clássicos, como uma saia midi preta, para criar uma silhueta do momento. Além disso, como os itens abaixo se enquadram nessa categoria básica e têm esse fator de versatilidade, os selecionados não são efêmeros e permanecerão relevantes nas próximas temporadas.

5 básicos modernos que podem valer a pena adicionar ao seu guarda-roupa agora

Saia jeans

As saias jeans continuam a reinar supremas como um item legal e chique que pode ser usado com tudo, desde uma camiseta simples a uma blusa e um cropped mais moderno.

Camisa listrada

Uma camisa de botão é um básico sem falhas, especialmente em um corte mais relaxado. Considere incorporar uma iteração listrada em um visual para uma sensação elegante e elegante

Colete

Um colete é inerentemente polido e funciona perfeitamente sozinho com jeans, calças ou saia. Você também pode tentar um em camadas ou com uma jaqueta de coordenação. Avançado, mas versátil.

Regata de gola alta

Você não pode negar o poder de um tanque confiável, pois é um item básico para muitos. Um estilo com um decote mais alto tem uma sensação muito chique e refinada.

Blazer acinturado

Se a silhueta em si é ajustada na cintura ou você adiciona um detalhe de cinto ou gravata, um blazer cinched trará uma sensação sofisticada e polida a qualquer look.