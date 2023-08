Kate Middleton fez chamadas secretas no meio da noite para o príncipe Harry pedindo que ele voltasse à realeza

Uma das relações que os seguidores da realeza britânica mais sentem falta é a que existia entre Kate Middleton e o Príncipe Harry, antes que o quinto na linha de sucessão decidisse abandonar seus deveres reais e se mudar para os Estados Unidos com sua esposa Meghan Markle.

Mas agora, Kate Middleton, de 41 anos, tem ligado para o seu cunhado, o príncipe Harry, de 38, tarde da noite como um “gesto amigável” em um esforço para reparar a sua relação fraturada com a família real, de acordo com o Closer Weekly do Reino Unido.

Kate entrou em contato com Harry para dizer a ele para manter a cabeça erguida e não se preocupar demais com esses contratempos temporários", afirmou uma fonte não identificada para a mídia na semana passada.

Kate Middleton tenta fazer com que o príncipe Harry volte para a família real

A fonte também alegou que, durante toda a confusão familiar, a relação de Middleton com Harry "permaneceu intacta".

“Ela sente muita pena por ele neste momento”, continuou a fonte. “Ver ele passar por todos esses contratempos é muito difícil de presenciar e isso comove o seu coração, especialmente porque o seu julgamento na corte está acontecendo tão perto de sua casa”.

Harry visitou Londres em junho para testemunhar contra o editor do Daily Mirror do Reino Unido, como parte de sua alegação contínua de que seus jornalistas piratearam seu telefone há anos.

Enquanto isso, no mês passado, foi concedida uma atribuição para processar a News Group Newspapers por acusações de que usou “métodos ilegais” para coletar informações sobre ele, de acordo com People.

O julgamento está programado para janeiro, embora um juiz tenha reduzido a reivindicação de Harry.