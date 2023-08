Curte perfume ‘forte’? Esses são os masculinos melhores e mais chamativos

Um dos estilos de perfume masculinos que nunca deve faltar em uma coleção masculina é aquele bombástico, que mostra para que veio.

Utilizados geralmente em eventos noturno, principalmente em baladas, esses aromas não podem ser bobinhos e possuem a função de te destacar no local.

Se você está buscando exatamente esse tipo de perfume para seu próximo ‘rolê', confira a seguir as dicas do youtuber ‘Coloral’, do canal ‘Homem Cheiroso’.

Dior Homme Sport

As notas de topo são: Limão de Amalfi, Toranja, Bergamota e Resina de Elemi. As notas de coração são: Gengibre, Vetiver e Cedro da Virgínia. As notas de fundo são: Lavanda, Sândalo e Alecrim.

Essencial Oud - Natura

As notas de topo são: Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são: Canela, Pralinê, Gerânio, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Bálsamo de Gurjan. As notas de fundo são: Agarwood (Oud), Copaíba, Patchouli, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Cashmeran, Abeto e Ambrocenide.

Eau Fraiché – Azza Parfums/Inspirado em Terre D’Hermes Eau Givrée

Nota de Topo: Cidra. Notas de Corpo: Pimenta Timut e Zimbro e Notas de Fundo: Notas Amadeiradas e Notas Minerais.

Wanted by Night - Azzaro

As notas de topo são: Canela, Mandarina, Lavanda e Limão. As notas de coração são: Notas Frutadas, Incenso, Cedro vermelho e Cominho. As notas de fundo são: Tabaco, Baunilha, Cedro, Couro, Benjoim, Iso E Super, Cipreste e Patchouli.

Precious Blend - Azza Parfums/Inspirado em Haltane - Parfums de Marly

Notas de Topo: Bergamota, Lavanda e Sálvia Esclareia. Notas de Corpo: Açafrão e Pralinê e Notas de Fundo Agarwood, Cedro, Patchouli e Vetiver.

Sauvage Elixir - Dior

As notas de topo são: Noz-moscada, Canela, Cardamomo e Toranja. A nota de coração é Lavanda. As notas de fundo são: Alcaçuz, Sândalo, Âmbar, Patchouli e Vetiver do Haiti.

