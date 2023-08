Cortes Pixie para mulheres com cabelos grisalhos: os estilos mais favorecedores 2023 (Foto: Pinterest)

Grandes celebridades nos últimos anos deixaram claro que as madeixas grisalhas devem ser usadas com dignidade e decidiram deixá-las aparentes, mesmo em cabelos muito abundantes.

A Rainha Letícia, Katie Holmes, Gwyneth Paltrow ou Jane Fonda se tornaram verdadeiros ícones de defesa dos cabelos grisalhos e brancos.

Qual é o corte que dá personalidade às madeixas grisalhas? O pixie em várias de suas versões, pois as grisalhas dão protagonismo aos traços faciais.

A corte realça o que mais queremos destacar, ao mesmo tempo que conseguimos uma imagem fresca e nada envelhecida.

Um Pixie é um corte muito moderno que rejuvenesce se usado com muita textura e desfiado, para torná-lo mais ousado.

Punk-Pixie

Jamie Lee Curtis se destaca por exibir seus cabelos grisalhos com orgulho, com um corte punk-pixie com os lados mais curtos ou raspados e a parte superior um pouco mais longa e elevada.

Bob-pixie

Esse corte é ideal para cabelos lisos, dando forma e textura ao cabelo enquanto proporciona elegância em sua essência mais pura.

Pixie-Shaggy

É uma mistura entre o pixie e o shaggy, alongado na nuca e na parte da franja. Embora fique a meio caminho de um corte ou de outro, tem o melhor de ambos: por um lado, a ousadia e frescura do pixie e, por outro, a sofisticação do shaggy.

Pixie com topete

O clássico corte pixie com topete, um corte realmente glamoroso como o de Maye Musk.

Pixie com franja

O pixie desfiado com franja pode ficar tão bem em você quanto parece em Emma Thompson. É favorecedor, confortável e muito fácil de cuidar.

Pixie muito curto

Se você for muito ousada, talvez você possa apostar em um pixie extracurto com o qual você pode exibir cabelos grisalhos com tanto estilo quanto Judi Dench.