Cortes de cabelo Bob Cacheado em camadas: 10 estilos que mais favorecem as mulheres em 2023 (Foto: Pinterest)

O corte de cabelo bob é um dos mais versáteis e seu sucesso se deve ao fato de que se adapta a todos os tipos de rostos e cabelos.

Você pode usá-lo com franja, sem franja, na versão micro ou na versão 'long bob', dependendo do que melhor se adapta aos seus traços e o que mais te favorece.

Estas 10 cortes bob são perfeitos para cabelos cacheados:

Corte de cabelo bob encaracolado em camadas microbob

O microbob é muito prático e se mantém perfeitamente com o crescimento da franja. Se você tiver cachos definidos, desfie as pontas ou faça camadas longas. Se forem cachos pouco definidos, o melhor será um corte reto que marque o volume.

Corte de cabelo bob ondulado em camadas afro

Se você quiser se orgulhar de seus cachos, aposte no bob com volume na parte superior do cabelo para conseguir um resultado como este.

Corte de cabelo bob ondulado em camadas bob cacheado

O corte de cabelo bob clássico, na altura do pescoço e com uma ligeira inclinação para a frente, é o corte de cabelo por excelência.

Corte de cabelo bob encaracolado em camadas com franja

A versão do bob curto com franja ainda é mais fresca e rejuvenescedora.

Corte de cabelo bob encaracolado em camadas clavicut

O clavicut é caracterizado por chegar até o osso clavicular e ter uma ligeira inclinação para a frente. Use-o com um ligeiro degrade na parte inferior do cabelo para equilibrar os volumes.

Corte de cabelo bob ondulado em camadas com mechas mais curtas na frente

Se você não quiser arriscar, aposte em um corte de ombro com mechas mais curtas na área da frente. Assim, você removerá um pouco de volume do seu cabelo, dará mais movimento e conseguirá enquadrar o rosto.

Corte de cabelo bob cacheado em camadas clavicut com volume

Esta versão do clavicut tem muito volume nos lados.

Corte de cabelo bob cacheado em camadas com clavicut e franja

O Bob Clavicut também fica ótimo com franja, resultando em um corte fresco e moderno.

Corte de cabelo bob ondulado em camadas long bob

O long bob chega exatamente abaixo dos ombros. A chave está em usá-lo em camadas para adicionar movimento e dimensão ao seu cabelo.

Corte de cabelo Bob ondulado em camadas long Bob com franja

Como não poderia ser diferente, o long bob também fica ótimo com franja. Este corte é perfeito se você quiser adicionar volume e dimensão aos seus cachos.