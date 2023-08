Confira a moeda de 5 centavos que pode valer R$ 550 se apresentar pequeno detalhe

As moedas estão cada vez mais desuso, devido a praticidade de efetuar pagamentos com cartões de crédito e débito ou até mesmo com o próprio celular.

Contudo, ainda existem aquelas pessoas que sempre andam com uma moedinha no bolso, ou até mesmo aquelas que colecionam esse tipo de item.

Se você faz parte desse segundo grupo, uma boa dica é começar a olhar mais de perto as moedas que você tem e ficar atento a possíveis erros que podem agregar valor ao objeto, conforme o exemplo a seguir.

De acordo com o perfil ‘Numismática Wellington Novos Colecionadores’, uma moeda de 5 centavos de 1995 pode render ao proprietário muito dinheiro caso apresente um erro de confecção. O item em questão contém o cunho trocado, em que é possível reparar a borda mais grossa que o normal, características de uma moeda de 10 centavos.

Conforme o catálogo de moedas, se o item que contém a falha foi confeccionado em 1995 ele pode valer até R$ 450. Mas se a moeda foi confeccionada em 1997 seu valor sobe para R$ 550.

LEIA TAMBÉM: 3 moedas do Real que podem valer R$ 10 mil! Será que você tem alguma?

Confira mais explicações e outros defeitos valiosos no vídeo a seguir:

Moedas valiosas do Real que agregam bons valores para colecionadores de moedas confira a 5 centavos 1994 mula que pode chegar no valor agregado de r$ 300,00, moedas com erro de troca de cunho são conhecidas também como hibrida ou cabecinha. #moedascomdefeitos #moedas pic.twitter.com/rmoDXKUlxe — Numismática Wellington Novos Colecionadores (@WellingtonWhf) August 12, 2023

Quanto você daria por essa moeda de 2022? Especialista diz que ela pode valer R$ 200!

A pergunta parece até um pouco confusa, mas lendo o texto, você vai conseguir entender como uma moeda pode valer mais do que ela aparenta.

Algumas moedas são classificadas como raras e valiosas devido há alguns fatores, como uma edição comemorativa, um número baixo de cunhagem ou até mesmo um erro na hora da confecção.

O item que você vai conferir a seguir, por exemplo, se encaixa na terceira opção. Segundo o TikTok RNF Coleções, esta moeda de 1 real feita em 2022 pode chegar em até R$ 200 devido ao seu erro.

Veja mais explicações no vídeo a seguir:

LEIA MAIS:

⋅ Veja as moedas olímpicas que podem valer mais de R$ 700!

⋅ Moeda antiga pode valer quase de 3 mil reais; veja se você tem uma

⋅ Detalhe nas moedas de 5 e 50 centavos pode fazer com que seus valores subam para mais de R$ 1 mil! Confira