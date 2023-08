As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (16), segundo o tarot

Estamos iniciando o terceiro dia desta semana e nada melhor do que começá-lo ficando por dentro das revelações das cartas do tarot, não é mesmo? Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para as pessoas dos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

As cartas do tarot alertam que este é o momento ideal para expandir seus horizontes, Sagitário. Se há projetos que há tempos estão no papel, este é o momento ideal para executá-los.

Sobre o campo amoroso, para que o relacionamento evolua é preciso uma comunicação clara e sem rodeios.

Capricórnio

Assim como indicado para a pessoa de Sagitário, este é o momento de focar sem seus objetivos e tirar planos do papel. Siga trabalhando duro que o universo irá te recompensar por seus esforços.

Por fim, embora toda a intensidade recomendada para o campo profissional, você não deve descuidar de seu relacionamento e, consequentemente, de seu companheiro.

+ Você também pode se interessar por estas indicações de nosso site:

Aquário

Se está buscando novas direções para a sua vida, Aquário, este é o momento de confiar em sua intuição e pedir que ela te guie para o caminho adequado. Não tenha medo de se arriscar.

Quando falamos sobre o campo amoroso, assim como indicado para outros signos, é preciso que seja mais direto e transparente com seu parceiro.

Peixes

Hora de focar mais em você tanto neste dia que se inicia quanto nos demais, Peixes. Lembre-se que você também tem necessidades emocionais que precisam ser cumpridas.

Sobre o amor, é possível que se depare com alguns conflitos, mas nada que não possa ser solucionado com paciência e com uma boa conversa.

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo mais conteúdos de nosso portal: