As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (16), segundo o tarot

Estamos iniciando o terceiro dia desta semana e nada melhor do que começá-lo ficando por dentro das revelações das cartas do tarot, não é mesmo? Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para as pessoas dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você já atingiu diversos de seus objetivos, Leão, e as cartas do tarot alertam que este é o momento ideal para traçar novos planos em sua vida, pois o universo está ao seu lado conspirando para que tais coisas aconteçam. É hora de tirar os planos do papel.

Quando falamos sobre o campo amoroso, assim como seu companheiro, você deve demonstrar mais carinho e atenção.

Virgem

Hora de fazer mudanças em sua vida, Virgem, e isso inclui não apenas “coisas” mas também “pessoas”. Não tenha medo de encerrar ciclos e se abrir para um novo círculo de amizades.

Sobre a vida amorosa, é possível que você se veja diante de alguns conflitos e será preciso que tenha paciência para poder ultrapassá-los.

+ Você também pode se interessar por estas indicações de nosso site:

Libra

Assim como indicado para a pessoa de Virgem, este também é um período positivo para que Libra se abra e conheça novas pessoas. Além disso, não deve deixar de cuidar de sua saúde.

Além disso, é possível que receba uma proposta no campo profissional, mas antes de aceitá-la deve analisar bem as condições propostas.

Escorpião

Se há algo que está te incomodando, Escorpião, as cartas do tarot alertam que este é o momento ideal para fazer mudanças em sua vida e deixar coisas que já não fazem sentido para trás.

Sobre o campo profissional, chegará o momento de demonstrar seu potencial, o que consequentemente será uma oportunidade de se destacar e crescer.

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo mais conteúdos de nosso portal: