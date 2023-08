Rihanna, Julia Roberts e Salma Hayek usaram o mesmo vestido, mas de forma bem diferente

Rihanna, Julia Roberts e Salma Hayek compartilham mais do que parece. Além de serem grandes estrelas no mundo do entretenimento, as três possuem uma beleza única e são referências de estilo.

Fiéis ao seu senso de moda radicalmente diferente entre si, a cantora de Barbados de 35 anos, a americana de 55 anos e a mexicana de 56 anos se estabeleceram como inspiração na hora de se vestir.

No entanto, apesar de suas escolhas estilísticas geralmente serem completamente diferentes, há um vestido que conquistou as três e elas o usaram de maneiras completamente diferentes com apenas meses de diferença.

O vestido que Rihanna, Julia Roberts e Salma Hayek têm no seu guarda-roupa

Trata-se de um elegante vestido de renda floral de seda verde assinado pela Gucci. O modelo midi, parte da coleção primavera-verão 2016, apresentava um pronunciado decote em pico e mangas três quartos.

Assim como também um fecho frontal com zíper prateado; pequenos voleios nos punhos e no pescoço; o clássico detalhe da tríplice faixa tecida azul-vermelho-azul da marca na cintura e um forro nude por baixo.

Julia Roberts foi a primeira a usar

Julia Roberts foi a primeira a usar o design de Alessandro Michele. A vencedora do Oscar usou o vestido fiel ao seu estilo elegante e discreto para comparecer aos Prêmios InStyle em outubro de 2015.

A protagonista de O Casamento do Meu Melhor Amigo usou o versátil traje com seu forro nude e com o decote fechado. Além disso, combinou-o com saltos estilo mocassim de Gucci pretos e óculos de armação grossa preta.

A famosa finalizou o seu look clássico e conservador, perfeito para uma saída durante o dia, deixando seu cabelo sedoso loiro solto em ondas muito suaves e um maquiagem mínima, o que realçou a sua beleza.

Salma Hayek usou o vestido em uma cor clássica

Alguns meses depois, no final de março de 2016, a atriz Salma Hayek chamou a atenção ao chegar ao programa Jimmy Kimmel Live vestida com o mesmo vestido, mas na cor preta.

A estrela combinou-o com sandálias de tiras pretas com fivelas e saltos prateados. Quanto aos acessórios, optou por uma bolsa retangular preta com corrente prata e óculos aviador.

Por fim, ela finalizou sua elegante proposta de estilo deixando seu cabelo solto, com uma divisão ao meio e uma maquiagem, que se encarregou de destacar seus lábios pintados com um chamativo batom vermelho.

Rihanna se manteve fiel ao seu estilo transgressor

Em maio de 2016, Rihanna foi vista em Nova York usando um design inspirado nos anos 70, na cor verde. A cantora aderiu ao seu estilo arrojado usando-o sem a peça nude removível.

Com essa decisão estilística, a intérprete mostrou o que estava por baixo da peça: um sutiã de corrente de diamantes e ouro da Jacquie Aiche e lingerie preta de cintura alta.

Fiel ao seu senso de moda maximalista, RiRi completou o look com botas com cadarços pretas, brancas e verdes da Gucci; uma bolsa prateada metálica da Dior e uma grande quantidade de acessórios.

No fim, com essa coincidência de estilo, Rihanna, Julia Roberts e Salma Hayek não só ficaram lindas, mas também mostraram como um vestido pode ser ousado ou discreto apenas mudando os acessórios.