Relacionamento: Estas 4 atitudes vão melhorar sua intimidade com o parceiro

É comum que relacionamentos apresentem crises e fases complicadas para um casal. No entanto, é necessário sempre rever os causadores de danos para a dinâmica e resolver em conjunto, a fim de não deixar acúmulos na dinâmica da dupla.

Sendo assim, é importante considerar alguns pilares capazes de cuidar da manutenção do compromisso amoroso, a fim de impedir sua fragilidade. Para que isso aconteça, trabalhar a intimidade acaba sendo um elemento primordial para tal alcance.

Além de evitar diversos conflitos desnecessários dentro de um relacionamento, a intimidade impulsiona ainda mais a conexão entre o casal. Desta forma, os envolvidos podem experienciar um relacionamento próspero e repleto de bases firmes.

Leia mais:

4 C’s da intimidade que podem melhorar a dinâmica com o parceiro

Para o portal Psychology Today, a especialista Susan Krauss Whitbourne falou sobre quatro ferramentas que abarcam a intimidade, a fim de promover um relacionamento ainda mais consistente para pessoas que desejam se conectar ainda mais com o parceiro.

“A capacidade de experimentar a intimidade é fundamental para poder colher os efeitos benéficos de relacionamentos próximos. Claramente, a satisfação no relacionamento é uma função da qualidade das interações de duas pessoas umas com as outras. No entanto, mesmo antes de uma relação começar, o que a irá desencadear numa direção favorável ou desfavorável são os pontos fortes e fracos que os parceiros individuais trazem para a mesa”, explica a especialista.