Perfumes femininos BARATOS que PROJETAM e FIXAM MUITO!

Se você está cansada dos perfumes da sua coleção e busca uma nova fragrância, mas não quer gastar muito, esse vídeo pode ser a solução.

De acordo com o canal do Youtube ‘Um Cheiro’, os 5 aromas listados a seguir são baratos e projetam e fixam por bastante tempo. Confira!

Far Away Beyond - Avon (2021)

As notas de topo são Pera, Pimenta Rosa, Bergamota e Semente de Cacau. As notas de coração são Cedro, Jasmim, Flor de Laranjeira, Creme de Leite e Trufa de Chocolate e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Sândalo, Almíscar e Chantilly.

Capricho #BeMyself - O Boticário (2017)

As notas de topo são Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Violeta, Lilás, Cyclamen e Rosa e as notas de fundo são Coco, Baunilha, Almíscar, Sândalo e Cedro.

OUR CHOICE - Primacial

Suas notas de topo são Flor de Laranjeira e Bergamota. No coração traz Tuberosa e Jasmim. e finaliza com fundo em Baunilha, Almíscar Branco e Cedro da Virgínia.

LEIA TAMBÉM: Lady Di: conheça os 4 perfumes preferidos da princesa Diana, que podem ser seus

Luna Absoluta - Natura (2020)

As notas de topo são Framboesa, Romã, Pera e Bergamota. As notas de coração são Orquídea, Rosa, Jasmim Egípcio, Jasmim e Folha de Violeta e as notas de fundo são Notas Doces, Patchouli da Indonésia, Almíscar, Cashmeran e Cedro.

Eliana Cristal - Jequiti (2016)

As notas de topo são Groselha Preta, Violeta, Pera, Limão e Mandarina. As notas de coração são Frésia, Heliotrópio, Jasmim e Ylang Ylang e as notas de fundo são Ameixa, Pêssego, Âmbar, Baunilha, Sândalo, Almíscar e Patchouli.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes femininos CLÁSSICOS, IMPORTADOS e que VOCÊ PRECISA CONHECER UM DIA

⋅ Ainda dá tempo! Confira os perfumes PERFEITOS para presentear o seu pai