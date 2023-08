Os signos mais compatíveis no amor esta semana

Mais uma semana chegou e cada signo do zodíaco pode ter uma chance ou maior compatibilidade com algumas pessoas quando o assunto são relacionamentos amorosos.

Confira quais são estes signos:

Áries

A compatibilidade será maior com os signos de são Leão e Virgem.

Touro

A compatibilidade será maior com os signos de Aquario e Touro.

Gêmeos

A compatibilidade será maior com os signos de Aquário e Virgem.

Câncer

A compatibilidade será maior com os signos de Escorpião e Touro.

Leão

A compatibilidade será maior com os signos de Leão e Áries.

Virgem

A compatibilidade será maior com os signos de Touro e Capricórnio.

Libra

A compatibilidade será maior com os signos de Gemeos e Capricórnio.

Escorpião

A compatibilidade será maior com os signos de Virgem e Peixes.

Sagitário

A compatibilidade será maior com os signos de Libra e Escorpião.

Capricórnio

A compatibilidade será maior com os signos de Libra e Peixes.

Aquário

A compatibilidade será maior com os signos de Libra e Virgem.

Peixes

A compatibilidade será maior com os signos de Libra e Sagitário.

