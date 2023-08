Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 14 a 18 de agosto de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de agosto de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 14 a 18 de agosto de 2023:

Áries

Seja e se concentre em seu próprio poder e potencial, porque você é forte, bem-sucedido e capaz de alcançar tudo o que deseja.

Energia e criatividade ajudam a brilhar e atingir todo o seu potencial; no entanto, você também deve estar atento à pressão alta e prestar atenção à sua saúde.

A coragem ajudará você a se conectar com sua energia interior e a se expressar criativamente. Confie em quem ama.

Touro

Foque em seus desejos e aspirações e não se deixe vencer por nada, você é determinado e tem muita força.

É um momento de mudança, inovação e revolução, enquanto seus números da sorte são 10 e 19. Sua cor da sorte é verde brilhante, que é a cor da natureza, abundância e prosperidade.

Tome decisões importantes nesta quarta-feira para avançar em sua carreira e alcançar a prosperidade.

Você é um signo de terra sólido e confiável, você é paciente, trabalhador e metódico, apenas seja realista em suas expectativas. Não estabeleça metas muito difíceis de alcançar; além disso, valorize a paciência, porque as coisas boas levam tempo.

Gêmeos

Você está passando por uma fase de reflexão e autodescoberta, o que implica que você deve permanecer curioso e inteligente. Seu planeta regente é Marte, que representa coragem, força e ação, por isso o ajudará a crescer financeiramente e a buscar o sucesso no trabalho.

Hora de ter um parceiro sentimental estável, mas você deve evitar se sabotar com pensamentos negativos.

Momento de manter a calma e o foco. Não tenha medo de correr riscos. Lembre-se de ser sociável e se conectar com os outros. Além disso, não se deixe dominar pelo estresse, privilegie a calma e a concentração para que muitas coisas aconteçam em sua vida.

Câncer

A energia pode estar mais sensível e emotiva, seus sentimentos desempenham um papel importante em suas vidas; no entanto, sua força sempre será maior.

Hora de se esforçar e ter a oportunidade de realizar grandes coisas. Sua tarefa é encontrar paz em sua vida amorosa, pois você tem potencial para ter um relacionamento muito feliz e gratificante, mas deve estar disposto a fazer concessões e trabalhar duro.

Você terá a oportunidade de ganhar mais dinheiro, mas também terá que ser responsável com seus gastos e evitar gastos desnecessários. Trabalhe duro, pois as coisas não surgem do nada.

Leão

Você controlará seus pensamentos negativos e alcançará tudo o que deseja. A energia está mais sensível e sentimental; isso pode ser uma boa notícia no amor, pois é possível que você encontre um parceiro estável.

É possível que você receba presentes de aniversário inesperados e que um amor do passado volte à sua vida.

No trabalho, seus superiores notam você e estão pensando em promovê-lo para lhe dar uma posição melhor e um salário mais alto; no entanto, você terá que se manter discreto e não comentar sobre seus planos futuros, pois isso pode causar inveja entre seus colegas de trabalho.

Também é importante evitar criar situações de ciúme ou desconfiança, pois isso pode complicar sua vida amorosa.

Virgem

A análise o permitirá tomar as decisões certas e evitar contratempos. às vezes é melhor ficar sozinho do que em más companhias.

No local de trabalho, você é muito bom em administrar e vender, mas também terá a oportunidade de iniciar um negócio de sucesso e aproveitar seu talento.

Cuide da sua saúde, esta semana você terá que se cuidar e se manter o mais saudável possível, isso vai te ajudar a ter a energia necessária para enfrentar os desafios da semana. Não se esqueça de se manter positivo e focado em seus objetivos para conseguir o que deseja.

Libra

Momento de encontrar equilíbrio na vida pessoal, trabalho, saúde, felicidade, mente e corpo. Seu signo busca sempre viver bem e obter reconhecimento, então você alcançará tudo o que deseja; siga em frente e não confie em pessoas que só querem roubar sua sorte.

Espere a chegada do amor verdadeiro que vai te deixar muito feliz e te dar estabilidade. Se você está em um relacionamento, seu parceiro irá fazer uma proposta importante. Se você é solteiro, muito em breve conhecerá alguém especial que o fará muito feliz.

Escorpião

Momento de riqueza e liderança, então você terá muita ajuda para colocar em prática o seu dom de fazer as coisas. A determinação será o que o ajudará a alcançar tudo o que se propõe a fazer. Você só precisa repetir todos os dias e acreditar em si mesmo.

Transforme tudo de negativo que o cerca e procure pessoas mais compatíveis e positivas em sua vida, isso o ajudará a alcançar a felicidade que você merece. Você é muito sentimental, por isso inventa ansiedades constantemente, mas é melhor tentar controlá-las e focar no positivo ao longo da semana.

Sagitário

Você está passando por uma fase de aprendizado e valorização das pessoas ao seu redor, são tempos de amadurecimento mental, então você entende que a felicidade não está nas coisas materiais, mas sim nas relações que você tem com os outros.

A tua palavra o ajuda a alcançar tudo aquilo você propõe, só tens de acreditar em ti e na tua força interior.

Momento de muita inspiração e criatividade; também o ajudará a desenvolver seu lado artístico e a se conectar com sua intuição.

Não tenha medo de arriscar, siga sua intuição e expresse sua criatividade para ajudar. Agradeça por tudo que você tem, principalmente as pessoas ao seu redor e pelas oportunidades.

Capricórnio

Esta semana será de energia e vitalidade que o ajudarão a brilhar e alcançar seus objetivos. Você alcançará tudo o que deseja.

Essa semana vai ser muito boa para você, aproveite sua palavra de poder para alcançar tudo o que se propõe, pois você está sempre buscando estabilidade emocional e econômica para sua vida ser plena, então você precisa analisar o que vai fazer no seu futuro para realizar.

Você está em uma fase de crescimento pessoal em que busca estabilidade emocional e econômica. Você entende que a felicidade não está nas coisas materiais, mas sim com seus entes queridos.

Aquário

Você é um signo carismático e aventureiro, mas também nervoso, o que significa que para uma boa saúde é importante meditar, fazer exercícios e beber bastante líquido.

Esta semana será muito boa em questões de fechamento de contratos e mudanças positivas de emprego. Chance de alcançar tudo o que você deseja, basta acreditar em si mesmo.

Sucesso nos negócios e para superar os desafios que surgirem em seu caminho. Controle-se para evitar a raiva; é melhor ser positivo e otimista, ajudar os outros e valorizar tudo o que você tem na vida.

Peixes

Você é um signo místico, espiritual e muito sentimental, portanto, para ter boa saúde, é importante que você se afaste de pessoas tóxicas e pratique o amor e a compaixão.

Esta semana será muito boa para você em questões de trabalho e dinheiro. Momento de expansão e fortuna que ajudará você a ter sucesso no trabalho e a alcançar os objetivos que definiu para si mesmo.

Você é um amante muito bom, mas precisa ter responsabilidade para viver em paz ao lado de quem ama.

Confira mais:

A cor que mais atrairá sorte para cada signo esta semana

Os signos mais compatíveis no amor esta semana

Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 13 a 19 de agosto de 2023

Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Os anjos revelam para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Os signos que nunca atraem apenas um pretendente

Os signos que estudam o comportamento de quem amam