Colorações para mechas que serão tendência em 2023: destacam sua pele morena

Se você quiser dar um toque ao seu visual, não deixe de experimentar esses tons de mechas que serão moda no outono-inverno 2023. Técnicas como babylights ou balayage serão ideais para parecer mais jovem.

A variedade de tons nas colorações é muito extensa, então essas escolhas dos especialistas facilitarão a sua vida quando for à próxima visita ao cabeleireiro.

Tons para Mechas em 2023

Caramelo para todas

Entre os tons mais versáteis está o caramelo. Ou seja, não é nem muito claro nem muito escuro, por isso costuma se adaptar a todos os tons de pele. O efeito tridimensional no penteado fica muito bonito, pois ilumina e cria dimensão e movimento no cabelo.

Esta técnica é ideal para aquelas que preferem mudanças graduais, além de ser muito fácil de depois passar para tons semelhantes como a acaju, chocolate, canela, entre outros.

Platinados

Seja para disfarçar o fios brancos ou simplesmente porque você ama este efeito, é um dos estilos mais contrastantes em tendência. O truque está em manter a cor natural da sua base, o que criará uma harmonia que chamará a atenção de todos e assim você não terá que fazer mais danos ao seu cabelo com extra de descoloração.

Dourados

Esta imagem mostra uma cena de tranquilidade e paz. Uma mulher está sentada em uma praia, observando o horizonte e o céu. O mar está calmo e as ondas suaves se espalham em direção à costa. Um barco de pesca está ancorado em algum lugar, e um céu azul brilhante se estende ao infinito. É uma imagem que nos lembra de como a natureza pode ser bela e relaxante.

Por fim, os loiros manteiga ou loiros dourados estão de volta com tudo entre os tons para mechas que são tendência em 2023. É uma coloração que ilumina o rosto, disfarça as linhas de expressão e suaviza as feições.

Por isso, as morenas podem aplicar sem problemas, mas de forma gradual, para evitar retoques constantes desde a raiz, economizando dinheiro adicional que pode ser investido na manutenção mais cara. A ideia é imitar os reflexos do sol no penteado, de acordo com o critério do seu cabeleireiro.