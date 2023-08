As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (15), segundo o tarot

Estamos iniciando o segundo dia desta semana e nada melhor do que começá-lo ficando por dentro das revelações das cartas do tarot, não é mesmo? Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para as pessoas dos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você se esforçou bastante nos últimos tempos, Sagitário, e as cartas do tarot alertam que o universo começará a te recompensar por isso. Aproveite este retorno que a vida lhe traz para que possa seguir crescendo nos mais variados aspectos.

Capricórnio

Embora este seja um desejo forte da pessoa de Capricórnio, o tarot revela que este ainda não é o momento ideal para que avance no campo amoroso. É preciso ter paciência!

Além disso, é melhor estar preparado, pois alguém do passado pode aparecer em sua vida. Ah! E não se esqueça de cuidar da parte financeira.

Aquário

Para Aquário, as cartas do tarot deixam um conselho importante: embora esta seja uma característica sua e não haja necessariamente problemas nisso, você não deve deixar de cuidar de si para priorizar os demais. Fique tranquilo, pois não te fará alguém egoísta, ok?

Peixes

Mesmo que sua energia seja grande, não deve sair se comprometendo com tudo Peixes, pois no fim das contas isso pode se virar contra você. Não tenha medo de dizer não e evitar estar sobrecarregado.

Quando falamos sobre a vida amorosa, é hora de dar mais atenção e carinho para o seu companheiro.

