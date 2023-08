As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (15), segundo o tarot

Estamos iniciando o segundo dia desta semana e nada melhor do que começá-lo ficando por dentro das revelações das cartas do tarot, não é mesmo? Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para as pessoas dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Atente-se ao campo financeiro neste novo dia e nos próximos, Leão! Não é porque há um pouco de dinheiro sobrando que pode sair gastando sem pensar. Lembre-se que imprevistos podem acontecer e que embora não haja problemas em ajudar os demais, você não é um banco.

Virgem

Você sentirá uma forte energia neste novo dia, Virgem, e deve aproveitar este momento para tirar projetos do papel e fazer aquilo que gosta, pois irá se destacar ainda mais nesta terça-feira (15). E, embora a positividade que o universo traz, não esqueça também de escutar a opinião dos demais.

Libra

Assim como uma das características da pessoa de Libra, a terça-feira (15) será marcada pelo equilíbrio na vida desta pessoa, o que pode resultar em uma excelente oportunidade para testar suas habilidades e se arriscar em coisas novas.

Por fim, as cartas do tarot aconselham para que não deixe de cuidar de seu relacionamento amoroso.

Escorpião

Tome cuidado com mal-entendidos neste novo dia, Escorpião. E, para enfrentar a terça-feira com sucesso será preciso que deixe para trás qualquer postura negativa e agressiva. Lembre-se também que você é um exemplo para os demais.

