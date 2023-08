Unhas anti-idade para mulheres de 30 a 40 anos: 3 designs de tendência em 2023 que rejuvenescem

Se há algo importante para que você sempre esteja bonita e apresentável, são as mãos, elas devem estar impecáveis e bem cuidadas com manicure e designs que as façam parecer elegantes e sofisticadas.

Independente da estação do ano, nossas unhas devem estar com as cores das tendências e detalhes que as fazem parecer muito bonitas e rejuvenescedoras.

É recomendável que, antes de fazer um design, suas mãos estejam limpas e, acima de tudo, não deve haver nenhuma aplicação anterior na sua unha para evitar o aparecimento de algum fungo.

Estes três designs são simples, mas perfeitos para compromissos sociais, indo para o escritório ou simplesmente sair com amigas para o cinema ou para um café.

Design com toques Barbiecore e dourado

Este design é perfeito se o que você quer é ter mãos jovens. Além disso, é ideal para dar brilho às mãos e, acima de tudo, para ter uma unha original. Ele é feito com a cor rosa da moda e o dourado.

Design de fundo pastel com detalhes dourados

Se você gosta de acabamentos dourados, então esta ideia é para você. Sobre uma cor pastel, desenhe linhas douradas em várias direções.

Design com adesivos

Agora que o rosa Barbie está na tendência, não perca a oportunidade de usar esse design. Muito ao estilo francês, coloque o rosa com adesivos ou desenhos de constelações.