Elon Musk vive em uma casa pequena de apenas 35 m², veja como é por dentro

Elon Musk com Grimes e um de seus filhos na parte de fora de sua casa

“(Às vezes) Elon Musk vive abaixo da linha da pobreza”. Esta curiosa frase sobre o homem mais rico do mundo foi dita em 2022 por sua ex-parceira, Grimes, em uma entrevista. Ela se referia principalmente à sua pequena casa, de apenas 35 m² e que hoje conhecemos em uma imagem graças ao biógrafo do multimilionário.

A impactante foto foi compartilhada por Walter Isaacson, que está escrevendo uma biografia sobre Elon Musk cujo lançamento está programado para 12 de setembro próximo. O jornalista e autor também já publicou obras sobre Steve Jobs, Leonardo Da Vinci, Benjamin Franklin e Albert Einstein.

É uma casa com dois quartos, localizada em Boca Chica, Texas, e que, de acordo com a Business Insider, tem um valor de apenas US$ 50.000.

De acordo com Isaacson, “em 2020, Musk decidiu vender suas cinco grandes casas e ter como residência principal esta espartana casa de dois quartos em Boca Chica, onde nos encontraríamos e ele se sentaria nesta mesa de madeira e faria chamadas telefônicas”.

Na biografia, Isaacson explica porque Elon Musk decidiu vender suas outras casas, apesar de o multimilionário ter dito no passado que queria se desfazer de suas posses para ajudar a financiar seus planos.

Veja a sala da pequena casa de Elon Musk

A curiosa imagem compartilhada pelo biógrafo de Elon Musk mostra a sala de estar da casa, com uma espada katana na mesa de café, uma escultura em forma de foguete e alguns jogos. Também destaca uma jaqueta Tesla Plaid Mode pendurada em uma cadeira.

Outro elemento destacado é um cartaz de uma revista de ficção científica, Amazing Stories (Histórias Incríveis), na mesa da sua cozinha. Nele, aparecem naves espaciais de transporte em massa, lembrando os planos de Musk de viajar para Marte com a SpaceX.

A sala da casa de Elon Musk Foto: Walter Isaacson

Também se vê uma geladeira de duas portas, pia e outros elementos simples.

De acordo com a Forbes, a fortuna de Elon Musk ultrapassa os 229 bilhões de dólares. Proprietário de empresas como a SpaceX, Tesla e X (anteriormente Twitter), entre outras, ele está firme no topo dos mais ricos do mundo.

No entanto, Isaacson destaca seu senso prático de vida, publicando a fotografia de sua pequena casa. Oh, a ironia!