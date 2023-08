Como será a vida cotidiana dentro de 100 anos? A Inteligência Artificial tem a resposta

Muitos usuários na web têm uma grande incógnita: como as próximas gerações viverão no futuro? Fique atento, pois a Inteligência Artificial tem a resposta para essa pergunta.

Neste caso, Midjourney foi a ferramenta de Inteligência Artificial que forneceu as imagens sobre a vida futurista.

Veja como será a vida cotidiana dentro de 100 anos

De acordo com as imagens, as casas do futuro terão um aspecto diferente. Mais elegante e distante das grandes cidades. As grandes cadeias de restaurantes também serão afetadas por este visual futurista.

Nesta imagem, podemos visualizar como o transporte mudará. Os trens magnéticos serão o futuro, as estações de metrô terão um aspecto futurista. Até mesmo os refrigeradores mudarão muito no futuro. Inclusive o design seja bastante útil para saber o que há dentro do eletrodoméstico.

É importante enfatizar que a Inteligência Artificial não pode prever o futuro, mas ela nos mostra imagens próximas do que pode acontecer dentro de 100 anos.

Antes disso, muitos usuários se perguntam como usar a Inteligência Artificial de maneira mais profissional para alcançar esses resultados. Neste caso, o Google Cloud oferece uma série de cursos gratuitos para que você domine a IA como um profissional.

Estes são os cursos gratuitos que o Google oferece para que você domine a Inteligência Artificial

Esta é a lista de cursos sobre Inteligência Artificial:

A maioria destes itens pode ser encontrado na página web do Google Cloud. Embora muitos deles estivessem em inglês, nesta lista apresentamos muitos desses cursos traduzidos para o espanhol e português.