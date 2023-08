As revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta segunda-feira (14), segundo o tarot

Mais um dia começou e é pensando nisso que trouxemos hoje as revelações das cartas do tarot para a segunda-feira (14) de alguns signos do zodíaco. Então, sem mais delongas, veja a seguir as mensagens para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Este novo dia contará com uma etapa em que você se verá mais focado em cuidar de familiares e amigos. Além disso, é normal que sinta certo incômodo sem saber necessariamente qual é o motivo e isso acontece pela fase da lua que estamos neste momento. Fique tranquilo, pois esta sensação não será eterna.

Touro

Você sentirá como o universo conspira para que as coisas aconteçam nesta segunda-feira (14) e é por isso que deve aproveitar para fazer tudo aquilo que for possível, principalmente quando falamos sobre o campo profissional. Lembre-se que não se trata de sorte e sim de todo o seu esforço.

Gêmeos

Embora uma das suas maiores fortalezas seja a facilidade em se comunicar com os demais, a situação pode ser um pouco diferente neste novo dia, o que é totalmente normal. Alguns conflitos podem acontecer, mas lembre-se que eles não são eternos e que tudo pode ser resolvido com uma boa conversa.

Câncer

Um ciclo muito positivo é o que o universo reserva para a pessoa de Câncer neste novo dia e você sentirá como as energias estão ao seu lado para que alcance tudo aquilo a que se propor. Ótima oportunidade para se relacionar e conhecer pessoas.

