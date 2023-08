Apple: iOS 17 incorpora a Inteligência Artificial em funções úteis para iPhones e iPads

O novo sistema operacional dos dispositivos móveis da Apple, iOS 17, chega com várias funções que incorporam a Inteligência Artificial. Estão presentes em aplicativos para os quais adiciona uma incrível utilidade e desenvolvimento, para facilitar o nosso cotidiano.

É verdade que a Apple ainda não tem uma Inteligência Artificial própria, como o Bard do Google, o ChatGPT da Open Ai ou o Stable Diffusion; embora a esteja ainda desenvolvendo.

No entanto, a gigante de Cupertino usa mecanismos de aprendizagem automática para otimizar algumas de suas funções. Em um relatório da Applesfera, especialistas em tudo relacionado à empresa da maçã, é revelada a notória integração da Inteligência Artificial no iOS 17.

Siri é uma das primeiras a aparecer no relatório do meio citado. A assistente virtual da Apple pode ser treinada para soar com a nossa própria voz. Basta gravar cerca de 150 frases e esperar que o aplicativo trabalhe durante um dia, para que depois funcione com a nossa própria tonalidade.

O teclado, embora pareça simples, tem muito de aprendizado de máquina em seu sistema. O relatório da Applesfera, que já teve acesso ao iOS 17, indica que ele agora prediz textos e sugere palavras de forma muito mais otimizada do que antes.

A saúde mental: de suma importância para a Apple

O mais recente sistema operacional da Apple inclui um aplicativo que permite acompanhar sua saúde mental. Diariamente, ele te pergunta sobre seus estados de humor e registra um histórico para aconselhá-lo, dependendo do seu estado. Isso é Inteligência Artificial.

Também é o que eles fizeram com o Apple Music. Existe uma estação da empresa chamada "Por Descobrir", que recomenda músicas de acordo com o que você está ouvindo. Ele aprende suas preferências e sugere de acordo com suas escolhas.

Quando o chatbot da Apple estará pronto?

A Apple está em fase de testes de seu próprio chatbot impulsionado por Inteligência Artificial (IA), conhecido internamente como “Apple GPT”, de acordo com um relatório da Bloomberg. Embora a empresa ainda não tenha definido seus planos para o lançamento desta tecnologia para o público, o desenvolvimento deste chatbot evidencia o interesse em se aventurar no campo da IA gerativa.

A The Verge explica que o chatbot da Apple usa uma grande estrutura de modelo de linguagem (LLM) chamada "Ajax", que é executada na infraestrutura do Google Cloud e é construída sobre o Google JAX, um framework desenvolvido para acelerar a pesquisa em aprendizagem automática.

Várias times de engenheiros da Apple estão trabalhando no projeto, abordando questões relacionadas à privacidade antes de um possível lançamento. No entanto, a empresa ainda não tem planos sólidos para lançar a tecnologia para o público “porque ainda não sabe o que fazer com ela”, indica o relatório.