A previsão de Bill Gates sobre o trabalho do futuro: pode até tornar você rico

Se alguém sabe de tecnologia, essa pessoa é Bill Gates. Ele é considerado um visionário e, recentemente, tem se envolvido bastante no debate sobre Inteligência Artificial (IA) e seus usos. Especialmente aqueles questionamentos relacionados à IA e o trabalho.

Nesta matéria, Bill Gates deu a entender quais profissões desaparecerão devido à Inteligência Artificial. Como isso afetará a nossa forma de trabalhar? O que podemos nos dedicar no futuro próximo? Bem, o magnata não só nos dá as más notícias, mas também já sugeriu em algumas ocasiões quais serão as profissões de sucesso no futuro. E, portanto, há alternativas que até podem nos enriquecer.

Trabalhos e profissões para triunfar com a Inteligência Artificial

Bill Gates anunciou em seu próprio blog há alguns meses que a era da IA começou, então praticamente tudo vai girar em torno disso. Trabalhos e profissões também. Em que apostar? De acordo com o que Gates apontou, o melhor trabalho que você pode escolher é aquele relacionado ao desenvolvimento da IA, pois será muito necessário no futuro. Os investimentos em IA estão sendo estratosféricos na verdade: ele mesmo investiu (e ganhou) muito nessa indústria.

Portanto, se você se dedica a investimentos ou trabalhos ligados à área comercial, isso é algo a ter em mente. Na verdade, Gates argumenta que a Inteligência Artificial é uma revolução interminável cujas marcas podem ser comparadas com as últimas revoluções tecnológicas (o telefone celular, a massificação da Internet e o computador pessoal, entre outras).

Se especializar em Inteligência Artificial

Não é preciso pensar somente em computação ou programação, a docência (para ensinar a usá-la), investimento ou outras também poderiam se aplicar. O fato é que as profissões devem ser pensadas a partir de um ponto de vista “especializado” na Inteligência Artificial. É aplicável a muitos campos.

Gates acredita que para ganhar dinheiro e encontrar uma profissão com uma boa perspectiva de futuro é totalmente necessário se formar em Inteligência Artificial para trabalhar em algo relacionado a ela. Até agora faz sentido, pois as empresas não param de contratar especialistas em Inteligência Artificial. O que você espera para se capacitar?

Pense sobre investir e se inserir no campo da IA: talvez seja uma forma de ficar rico.