3 perfumes nacionais masculinos IRRESISTÍVEIS para as mulheres Imagem: divulgação Natura

Um das categorias de perfumes mais buscadas pelos homens são os sensuais, que trazem um aroma adocicado e que se tornam atraentes. Visto aos montes em fragrâncias importadas, também é possível encontrar perfumes nacionais irresistíveis e de qualidade e a lista a seguir mostra isso.

Confira 3 perfumes nacionais masculinos irresistíveis para as mulheres.

Homem Tato - Natura (2021)

Este é um perfume especiado quente, que traz na abertura notas como pimenta preta e segue com acordes amadeirados e de couro. Seu aroma lembra o importado Bvlgari Man in Black.

As notas de topo são Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli e as notas de fundo são Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

The Blend Bourbon - O Boticário (2019)

Um pouco mais antigo e com aroma mais maduro e poderoso, The Blend Bourbon se assemelha a um perfume importado. Seu cheiro se encaixa tanto para o momento de ‘pegação’ na balada como em momentos mais românticos, como um encontro.

No topo traz notas de Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja, acompanhado de um coração com acordes de Canela, Cravo-da-Índia, Pimenta Preta, Noz-moscada, Crème Brûlée, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas e no fundo traz Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Notas Amadeiradas, Madeira Guaiac e Vetiver.

Infalível Supremo - Primacial (2023)

Um perfume autoral, mas que lembra o aroma de Scandal Pour Homme, de Jean Paul Gaultier. É ideal para homens que preferem fragrâncias doces, pois sua nota em destaque é o caramelo.

Suas notas de topo são Bergamota, Mandarina e Damasco. As de coração Caramelo, Patchouli e Fava Tonka e Fundo em Vetiver, Âmbar e Couro.

