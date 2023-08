Menos humanos: Inteligência Artificial e cães robô serão os vigilantes de uma base militar nos Estados Unidos

Trabalho de um robô A Inteligência Artificial poderá tornar obsoletos cerca de 80% dos trabalhos no mundo

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos não está alheio ao uso da Inteligência Artificial a seu favor. Um relatório do Infobae, baseado em uma publicação do The Washington Post, indica que estão em desenvolvimento uma base militar que estará sob custódia de cães robôs e mecanismos executados pelo aprendizado automático.

Trata-se, na verdade, da reconstrução de uma base chamada Tyndall, localizada no estado da Flórida, que sofreu muitos danos causados por um furacão em 2018. Agora, os militares dos Estados Unidos estão integrando o maior número possível de Inteligência Artificial às novas instalações.

A primeira e mais simples coisa é que esta base terá patrulhas de robôs de cães, como os desenvolvidos pela Boston Dynamics. Eles não são completamente autônomos, mas substituem componentes humanos que normalmente guardam instalações militares em todo o mundo.

O software e os robôs serão treinados por uma Inteligência Artificial para detectar pessoas armadas sem autorização. Eles também terão a capacidade de desarmar possíveis ataques em questão de segundos.

(BOSTON DYNAMICS/Europa Press)

Tecnologia Spot, o cão robô da Boston Dynamics, é um dos robôs animais mais conhecidos na atualidade

As instalações serão monitoradas por um sistema de câmeras que não precisa ser observado por um soldado 24 horas por dia. Terão instalado um mecanismo capaz de emitir um alarme, desenvolvido pela Inteligência Artificial.

"O sistema detecta espingardas, rifles e outros modelos de armas", disse o sargento Nicholas Murphy do Esquadrão 325 das Forças de Segurança. "As visões do sistema são de 360° e um alarme é ativado caso seja necessário para enviar forças de segurança para chegar ao local o mais rápido possível", contou Murphy à Airman Magazine.

O mais impressionante de tudo é que esta mesma base incorpora uma espécie de “gêmea”, uma versão digital da mesma instalação acessível com óculos VR para realizar treinamentos de IA para que respondam a diferentes cenários; o das destruições pelo furacão é um deles.