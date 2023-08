5 tonalidades de cabelo para rosto redondo que são tendência em 2023

Com as mudanças de estação, estamos sempre pensando na próxima renovação de visual com as novas tonalidades de cabelos para 2023.

Os especialistas garantem que há opções para todos os gostos, com tons variados que se adaptam à nossa personalidade, idade, estilo de vida e feições faciais.

Tons de cabelo para rosto redondo em 2023

Os elegantes tons cobre

Mais uma vez, os vermelhos e cobres são tendências, mas desta vez em tons mais sóbrios e elegantes para conquistar tanto as mais clássicas quanto as irreverentes.

Os tons castanhos avermelhados trazem calor e cor aos cabelos, assim como também disfarçam as bochechas salientes para destacar de forma mais bonita as suas características. Você podes usar esse tons no seu cabelo todo ou escolher um efeito para dar movimento e dimensão, como as mechas babylights.

Bronde

Por outro lado, entre os tons de cabelo 2023 também temos esta fusão do cobre com o loiro, muito recomendável se quisermos fazer uma mudança radical, mas que ainda assim pareça bastante natural.

Neste caso, ao contrário da alternativa anterior, é melhor criar degradês e assim não ter que retocar a coloração tão frequentemente, seja com tendências como balayage ou mechas baby fine que ainda estão na moda.

Cores Caramelo

Por fim, amamos o visual bronze que os tons caramelo dão, perfeitos para aquelas que preferem manter uma aparência natural.

Os especialistas recomendam concentrar as luzes na parte da frente ou combiná-las com um degradê para um efeito mais harmônico de pontas claras. Por exemplo, siga na vanguarda da moda do contouring (contorno), que basicamente é fazer luzes nos fios próximos ao rosto e para que fiquem visivelmente mais claros que o resto do cabelo.