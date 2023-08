5 perfumes femininos CLÁSSICOS, IMPORTADOS e que VOCÊ PRECISA CONHECER UM DIA

O sonho de consumo de todas as pessoas que começam a colecionar perfumes é ver uma prateleira cheia de fragrância importada, não é mesmo?

Contudo, esses aromas costumam apresentar um valor mais elevado, o que faz com que os perfumistas de plantão acabem pesquisando muito para não errar na hora da compra.

E para ter certeza que você vai adquirir o perfume certo, uma das tarefas mais comuns é pesquisar quais são os mais famosos, pois assim fica mais difícil errar.

A seguir você confere 5 perfumes que fazem parte do grupo daqueles que toda a mulher deveria ter um dia na coleção.

Calandre - Paco Rabanne (1969)

As notas de topo são Aldeídos, Notas Verdes e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale, Raíz de Orris, Jacinto, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Vetiver, Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Dolce&Gabbana Dolce&Gabbana (1992)

No topo possui notas de Aldeídos, Manjericão, Cítricos, Hera, Mandarina, Frésia e Bergamota. No coração traz notas de Cravo, Cravo-de-Defunto, Coentro, Flor de Laranjeira, Lírio, Jasmim, Rosa Búlgara e Lírio-do-Vale e no fundo notas de Sândalo, Baunilha, Almíscar e Fava Tonka.

Carolina Herrera by Carolina Herrera (1988)

As notas de topo são Damasco, Flor de Laranjeira, Notas Verdes, Pau-Rosa e Bergamota. As notas de coração são Tuberosa Indiana, Jasmim, Jasmim Espanhol, Ylang Ylang, Madressilva, Narciso, Jacinto e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Civeta, Almíscar, Musgo de Carvalho, Âmbar, Sândalo, Vetiver e Cedro.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes que são OBRIGATÓRIOS em uma coleção feminina

Poême - Lancôme (1995)

Narciso, Datura, Pêssego, Ameixa, Papoula do Himalaia, Mandarina, Groselha Preta, Bergamota e Notas Verdes são as notas de topo. Mimosa, Flor de Baunilha, Tuberosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Jasmim, Frésia, Heliotrópio, Rosa e Couro são as notas de coração e Baunilha, Flor de Laranjeira, Âmbar, Fava Tonka, Almíscar e Cedro são as notas de fundo.

Amarige Givenchy (1991)

As notas que compõem esse perfume são Flor de Laranjeira, Pêssego, Ameixa, Néroli, Pau-Rosa, Mandarina e Violeta; Tuberosa, Mimosa, Gardênia, Ylang Ylang, Jasmim, Acácia Branca, Cravo, Bagas Vermelhas, Groselha Preta, Cássia, Rosa e Orquídea e Sândalo, Notas Amadeiradas, Baunilha, Âmbar, Almíscar, Fava Tonka e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Fã da linha 212? Confira os os perfumes MAIS BARATOS e parecidos com este importado

⋅ Confira os perfumes masculinos e femininos nacionais que mais se parecem com o 212

⋅ 3 perfumes femininos ETERNOS que não saem NEM DEPOIS DO BANHO