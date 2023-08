Tintura de alecrim para cabelos grisalhos: 3 receitas caseiras e naturais para cobrir os fios brancos

O alecrim possui múltiplos benefícios e não apenas para a cozinha, para temperar todos os tipos de pratos, mas esta erva também tem várias virtudes para a saúde e a beleza. E neste último ponto, se torna um grande aliado na luta para cobrir os cabelos grisalhos.

Isto por ser um ingrediente vital na tarefa de disfarçar os cabelos grisalhos, pois se transforma em uma excelente tintura natural, que pode ser preparada facilmente em sua própria casa.

Três tinturas com alecrim para cobrir as mechas cinzas

Vamos mostrar 3 formas de aplicar o alecrim de modo totalmente natural para ajudar a disfarçar os cabelos grisalhos.

Com óleo de alecrim

Uma forma é usar esta erva no xampu. Como? Você deve adicionar 10 gotas de óleo de alecrim no seu xampu de uso habitual.

Outra opção é aplicar diretamente no couro cabeludo o óleo de alecrim e massagear por cerca de 15 minutos.

Com infusão de alecrim

Outra maneira de escurecer o cabelo de forma natural e disfarçar as raízes é usando uma infusão de alecrim. Para isso, você deve ferver em uma panela um litro de água.

Depois de atingir o ponto de ebulição, adicione 7 ramos de alecrim à água. Após, desligue o fogo e deixe descansar por cerca de 10 minutos.

Quando a água esfriar, aplique a infusão nos cabelos e deixe agir por cerca de 20 minutos, depois enxague com água fria.

Alecrim com sálvia

A sálvia também tem propriedades para cobrir os cabelos grisalhos, por isso é uma boa ideia misturá-la com alecrim e fazer desta combinação uma tintura natural.

Para isso, em uma panela você deve colocar para ferver 3 xícaras de água, meia xícara de alecrim e meia xícara de sálvia. Isso deve ser deixado em fogo baixo até ferver. Depois disso, adicione 5 gotas de óleo essencial de alecrim.

Tudo isso é misturado e então deixado descansar por cerca de 30 minutos. Após isso, é coado e o conteúdo é despejado em um frasco aplicador, onde também é adicionada uma haste de alecrim.

Em seguida, aplique a tintura em todo o cabelo desde a metade até as pontas e deixe por toda uma noite, usando uma touca de banho. No dia seguinte, retire com água e lave com um xampu específico para a cor, realizando toda a sua rotina de banho habitual para secar o cabelo naturalmente.

A preparação deve ser feita a cada 3 dias ou de forma semanal, até que se note que os brancos estão escurecendo. A mistura, por outro lado, dura até 5 dias, portanto, após esse período, tudo deve ser feito novamente.