Quer ter uma pele de porcelana aos 40? Veja como preparar uma máscara de café e mel para disfarçar as rugas

Todas nós, mulheres, desejamos ter uma pele sem rugas, macia e lisa aos 40 anos e para isso nada melhor do que um bom cuidado com a pele, um estilo de vida saudável e uma boa máscara.

Você não precisa comprar produtos excessivamente caros, você pode preparar uma máscara maravilhosa em casa, que leva poucos ingredientes e lhe dará uma pele perfeita, brilhante e fresca.

O café é o ingrediente principal desta máscara caseira que muitas coreanas aplicam nos seus rostos e faz parte das suas rotinas de beleza, e nós vamos te ensinar a prepará-la.

Máscara de café e mel para ter uma pele de porcelana aos 40 anos ou mais

Para esta máscara, você só precisa de três ingredientes: uma colher de mel de abelha, um quarto de xícara de café moído e uma clara de ovo.

O melhor de tudo é que preparar isso é muito simples, basta colocar todos os ingredientes em uma tigela, misturar até obter uma massa uniforme e pronto, você já pode usá-la.

Aplique a máscara em seu rosto e deixe agir por cerca de 20 minutos para um melhor resultado e em seguida enxágue com muita água, você verá os benefícios desde a primeira vez que usar.

A ideal é fazer este procedimento duas vezes por semana, à noite, e gradualmente você verá como sua pele fica linda, iluminada e mais lisa.

Dicas de beleza coreanas

As coreanas são um referencial de beleza e têm cuidados extremos com os seus rostos, o que lhes permite retardar as rugas e parecer como se tivessem 20 anos.

Entre os seus conselhos de beleza está fazer uma limpeza dupla, uma de manhã e outra à noite, nunca dormir com maquiagem e esfoliar o rosto a cada 7 ou 8 dias, algo que você também pode seguir e praticar.

Claro, não se esqueça sempre de usar protetor, que é vital para elas, e com esta máscara, você terá uma rotina de beleza perfeita, que lhe dará a pele que deseja.