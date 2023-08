Os signos que se distanciam do amor se for preciso

Quando se trata de amores que não são recíprocos e não fazem bem, alguns signos do zodíaco podem preferir ir embora mesmo quando ainda nutrem sentimentos.

Confira quais são:

Aquário

O aquariano é muito focado naquilo que deseja e pode se afastar de emoções que travam seu caminho de alguma forma. Ao se sentir dessa maneira no amor, ele busca sua independência e fortaleza para deixar o sentimento de lado, se distanciando da relação.

Capricórnio

Aos poucos, o capricorniano deixa de insistir em objetivos que não parecem ser alcançáveis, inclusive no amor. Ele não quer passar a vida sentindo que recebe menos do que merece e pode decidir ir embora mesmo com o coração ainda repleto de sentimentos.

Sagitário

O sagitariano sabe que o mundo dá voltas e encara isso com coragem, inclusive se uma decepção amorosa o coloca para baixo. Ele prefere mudar completamente sua vida e caminho do que continuar em uma relação que tem apenas o deixado infeliz.

Peixes

Por mais que possa perdoar muitas vezes e tenha um coração que se conecta profundamente, o pisciano também consegue reconhecer aquilo que o destrói. Se percebe que sua vida e liberdade está prejudicada pelo amor, ele consegue se isolar e deixar a conexão ir acabando aos poucos até virar nada.

