Os 3 signos que seguem em frente a partir do fim de semana

O segundo fim de semana de agosto de 2023 chegou e alguns signos do zodíaco podem seguir em frente de uma vez por todas, pois as energias favorecem.

Confira quais são:

Gêmeos

Existe confiança extra para deixar algo que machucou no passado e seguir em frente. A energia também o impulsiona a se comunicar e socializar com as pessoas, o que traz bem extas e pode abrir portas importantes. Nutra ainda mais sua confiança, pois ela será sua chave para criar o futuro que deseja.

Câncer

Seus pensamentos e valores podem ser compreendidos agora, o que o ajuda a seguir em frente e se desfazer daquilo que ainda o afeta. É hora de nutrir a autoestima e dar um grande passo para se mover para lugares melhores, com pessoas melhores e situações que realmente o inspiram.

Leão

Existe um impulso especial o fazendo ter mais coragem para se abrir a novas oportunidades e conexões. Sua segurança o ajuda a seguir em frente e causar uma ótima impressão por onde passa. É hora de se mostrar ao mundo e não ter medo de encarar o começo de uma nova etapa, pois ela o levará a um bom lugar.

