Corte Bob com franja desfiada: os estilos que mais rejuvenescem as mulheres em 2023 (Foto: Pinterest)

O corte bob nunca sai de moda e é tão versátil que não há um tipo de rosto que não fique bem, apenas precisa de franjas ou camadas para resolver essa parte das feições que considere que deva melhorar.

Atualmente, este tipo de corte conta com diferentes variações, seja em camadas ou completamente reto.

Vamos compartilhar com você os melhores cortes com franja desfiada que favorecem o seu rosto.

Corte Bob clássico com franja desfiada

É perfeito para dar um aspecto rejuvenescido à imagem. É um dos cortes que, quando combinado com um franja desfiada, favorecem o seu rosto se for redondo ou quadrado; é recomendado que seja usado de lado para deixar o seu rosto descoberto.

Corte Bob francês

O French Bob é perfeito para todos os tipos de rosto porque traz certo dinamismo.

Corte Bob Choppy

Esse corte pode ser usado com franjas semiabertas e desfiadas que dão muita proporção para qualquer tipo de rosto. Se você tiver o rosto alongado, pode optar por usar o Long Bob com um pouco de textura para equilibrar as feições e dar certa suavidade.

Corte Bob com franja desfiada estilo cortina

Quando se usa este tipo de franja é perfeito para todos os tipos de rosto e pode ser usado em cabelos cacheados, então, se você deseja ter uma mudança de visual ou dar um ar mais jovem, pode optar por este estilo.