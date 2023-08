Cientistas da Universidade de Cambridge descobriram o segredo genético do parto virgem: de que se trata?

Um incrível achado chamou a atenção da comunidade científica: uma equipe de pesquisadores da prestigiada Universidade de Cambridge conseguiu desvendar o mistério genético conhecido como partenogênese ou “parto virgem”, que se manifestou pela primeira vez em um animal que normalmente se reproduz de forma sexual.

Esse fenômeno permite que as fêmeas da mosca-das-frutas deem à luz sem a necessidade de acasalar com um macho, de acordo com o relatório de T13.

O estudo, cujos resultados foram publicados na revista Current Biology, revela como as fêmeas da mosca-das-frutas Drosophila melanogaster foram geneticamente modificadas para dar origem a um processo de reprodução sem a intervenção de um macho.

Este feito científico não é apenas inovador por si só, mas também lança luz sobre os mecanismos genéticos que podem estar por trás da partenogênese em outras espécies.

A partenogênese em outras espécies

A partenogênese, um fenômeno pouco comum mas não desconhecido no reino animal, foi observada em espécies como lagartos e aves, onde as fêmeas são capazes de dar à luz sem acasalarem, principalmente quando não há machos disponíveis no seu ambiente.

O que torna este descobrimento nas moscas-das-frutas tão intrigante é que, ao contrário dessas outras espécies, a Drosophila melanogaster é conhecida por sua reprodução sexual.

A Dra. Alexis Sperling, pesquisadora da Universidade de Cambridge e líder do estudo, explicou que seu interesse em nascimentos virgens surgiu depois de testemunhar um em seu próprio louva-a-Deus de estimação. Seguindo essa curiosidade, ela e sua equipe embarcaram em um processo de pesquisa que envolveu o sequenciamento genético de cepas selecionadas de moscas-da-fruta.

Ao comparar os genomas das cepas que se reproduziam de forma virginal com aquelas que precisavam de acasalamento, foi possível identificar os genes responsáveis por esta notória diferença.

A manipulação genética realizada permitiu que as moscas Drosophila melanogaster se tornassem criaturas completamente partenogenéticas, capazes de dar à luz sem a intervenção masculina. O experimento, que durou seis anos e envolveu mais de 220.000 moscas, mostrou que as moscas geneticamente modificadas ainda se reproduziam normalmente quando estavam em contato com machos, mas quando isoladas, um pequeno percentual optou por um enigmático “parto virgem”.

Embora este descobrimento represente uma conquista na compreensão dos processos genéticos por trás da partenogênese, os cientistas enfatizam que este fenômeno ainda é pouco comum na natureza e requer mais estudo. Mesmo que tenha sido demonstrado que as moscas-das-frutas são capazes deste tipo de reprodução alternativa, a teoria de que isto poderia ser um último recurso para manter uma espécie ainda não foi confirmada.