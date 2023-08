As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escopião nesta sexta-feira (11), segundo o tarot

A sexta-feira (11) chegou e para entrar da melhor forma no fim de semana queremos convidá-lo a conferir as revelações das cartas do tarot para o seu signo. Visto isso, sem mais delongas, veja a seguir a mensagem para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escopião.

Leão

O dia de Leão será marcado por um grande contraste, trazendo um primeiro instante em que as coisas acontecem de maneira positiva e fluem, mas logo após se aproximarão momentos em que o cenário deve se complicar, podendo haver um desentendimento com algum familiar. Tenha paciência para tudo se resolva.

Virgem

Diferente de outros signos, Virgem terá um ciclo bastante positivo, principalmente no que envolve familiares, amigos e seu companheiro. Como o universo está ao seu lado, esta é uma excelente oportunidade, por exemplo, para ter uma conversa mais franca com seu superior e pares de trabalho.

Libra

O universo permite que a pessoa de Libra aflore mais seu lado sentimental, o que pode ser bastante positivo por um lado, mas também pode fazer com que aja sem pensar, tome cuidado! Caso não se sinta confiante, não precisa tomar nenhuma decisão neste momento.

Escorpião

Escorpião, as cartas te deixam um importante conselho: viva mais o agora e as coisas boas que o universo te proporciona, sem ser exigente demais. Lembre-se que não precisa se impor ou forçar algo para ser aceito ou estar em círculos que na verdade não te somam em nada.

